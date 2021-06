Un concorso fotografico dedicato ai paesaggi geologici della Puglia

Condividere le emozioni catturate dalla macchina fotografica durante una passeggiata, una giornata trascorsa con gli amici in campagna, seduti in riva al mare in totale riposo o persino durante giornate di lavoro sul campo, è questo lo scopo del Concorso fotograficogiunto alla sua dodicesima edizione,, concorso curato dall'Ordine dei geologi della Puglia (Org), dalla Società italiana di geologia ambientale (Sigea)Sezione Puglia e con il patrocinio della Regione Puglia.La partecipazione è gratuita. La domanda deve essere presentataal seguente link: https://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/2-senza-categoria/1096-concorso-fotografico-ed-2021.html Il concorso prevede tre Sezioni:Sezione A:dedicata a immagini di luoghi, paesaggi, siti a valenza geologica dove gli elementi geologici o i singoli affioramenti hanno sviluppato forme di qualsiasi tipo e genere.Sezione B:dedicata a immagini di opere antropiche che si integrano nel contesto geologico o geomorfologico.Sezione C:dedicata a immagini di elementi paleontologici, sedimentologici e petrografici ripresi a dimensioni naturali o al microscopio.. Le foto vincitrici, selezionate dalla giuria appositamente costituita, saranno pubblicate sui siti web degli organizzatori e raccolte nel, diffuso negli uffici pubblici e allegato al Periodico di Scienze della Terra dell'Org "Geologi e Territorio".A ciascuno degli autori premiati sarà consegnato, inoltre, unConsulta ilal seguente link: http://www.geologipuglia.it/doc/new/regolamento_concorso_foto_sigea_orgp_202143394.pdf