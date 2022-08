Elezioni, Bruna Piarulli in campo alla Camera per i 5 Stelle nella Bat

La senatrice uscente Angela Anna Bruna Piarulli, di Corato, correrà per il Movimento 5 Stelle alla Camera nel collegio Puglia 3, che abbraccia sette dei dieci comuni della Bat: Barletta, Andria, Trani,54 anni, già direttrice del penitenziario maschile e femminile di Trani,fu eletta nel 2018 a Palazzo Madama vincendo nettamente la sfida nel suo collegio uninominale. Domenica 25 settembre si misurerà in particolare con gli altri tre rappresentanti delle principali compagini politiche in lizza per un seggio a Montecitorio: la commercialista andriesedi Fratelli d'Italia che rappresenterà il centrodestra (e quindi anche Forza Italia, Lega e i centristi di Noi moderati); il notaio, di Andria, candidato dalla coalizione Italia democratica e progressista (Pd, Sinistra italiana, Verdi, Demos, Articolo uno, Psi); l'avvocato barlettano, espressione di Italia Viva che con Azione forma la coalizione Italia sul serio. Sulla scheda, naturalmente, saranno presenti anche i candidati all'uninominale di altre forze politiche, i cui nominativi saranno noti a breve.è candidata anche per il plurinominale nel collegio Puglia 2, che abbraccia gran parte dell'Area Metropolitana di Bari: il quarto posto nel listino pentastellato, tuttavia, è una posizione tale da ritenere la sua nient'altro che una testimonianza di servizio alla causa. La lista è capeggiata dal barese Gianmauro Dell'Olio, deputato uscente, seguito dalla parlamentare di Bitonto Francesca Anna Ruggiero e dal molfettese Dario La Forgia.