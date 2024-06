Elezioni europee 2024, l'affluenza definitiva a Corato

Dati affluenza definitiva - Rilevazione ore 23:00 - 9 giugno

Seggi chiusi per il voto alle europee: il termine ultimo è scattato alle ore 23, dopodiché nei seggi si procede con le operazioni di scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.A Corato ha votato per le Elezioni europee il 40,81% degli aventi diritto. Un dato che mette in evidenza un forte astensionismo, vicino al 60% e che conferma un distacco dell'elettorato dalle istituzioni europee.