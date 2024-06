Timbro errato in una sezione elettorale

Timbro della data errato su alcuni certificati elettorali di uno dei seggi in citta.Per sbaglio, il datario è stato posizionato (in apertura di votazione) addirittura con dieci anni in avanti 9 giugno 2034.La segnalazione è arrivata subito su Facebook per segnalare la svista, postando anche una foto.Ma l'errore, puramente formale, non inficia la regolare registrazione del voto sull'apposito elenco.Nessun danno, dunque, per gli elettori interessati.Gli scrutatori speriamo provvedano quanto prima a correggere l'errore... Uno slancio in avanti per le future europee.