Elezioni, l'affluenza registrata alle 19 a Corato

Sono in corso di svolgimento dalle ore 7 di domenica 25 settembre, su tutto il territorio nazionale, le operazioni di voto per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I seggi resteranno aperti fino alle ore 23.L'affluenza alle urne registrata alle 19 aè pari al 43.99% degli aventi diritto. Un calo decisamente marcato rispetto al 4 marzo del 2018, quando alla stessa ora si era presentato nelle sezioni già il 53.35% dell'intero corpo elettorale. I dati coratini sono stati resi noti con un certo ritardo dal ministero dell'interno, al punto da essere gli ultimi a giungere in ordine di tempo nel territorio nordbarese.La media nell'Area Metropolitana di Bari è del 44.15% (precedente 54.92%).