Elezioni, Fratelli d'Italia Corato esulta

Fratelli d'Italia, a Corato, ha conquistato 5554 consensi alla Camera (pari al 25.1%) e 6725 voti al Senato (ovvero il 28.4%). Un risultato ritenuto molto soddisfacente dalla segreteria e dal direttivo: «L'eloquenza di questi numeri va inquadrata nella grande fiducia riposta nella nostra presidente, che ha saputo riscaldare i cuori degli italiani, ridando fiducia e speranza agli elettori che credono in un cambio di passo, nel nome del merito e del lavoro» ha rimarcato il sub commissario cittadino«Corato ritorna ad essere città di destra, ancorata in un centrodestra a trazione Fratelli d'Italia. Riscontriamo lo sfaldamento elettorale della coalizione che governa la città, non premiata dalla consultazione».