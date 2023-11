Ex "Diamond", Cannillo aggiudicatario dell'asta. «Criticati come traditori della città»

Si è chiusa ieri una fase importante per il futuro dell'di Corato: l'asta giudiziaria si è conclusa con l'aggiudicazione in favore della, che oggi con una lunga nota ha ricostruito la cronistoria della vicenda.«Nelle ultime settimane, la città è stata coinvolta nelle vicende relative al destino di ciò che resta del Centro Sportivo Diamond, dopo cheIn realtà da tempo, con discrezione e trasparenza, la Cannillo ha pianificato, con il prezioso ausilio del team legale di PWC dell'avv. Danilo Carbonara, che si ringrazia per la minuzia e la competenza, una complessa operazione di acquisizione immobiliare, che ha richiesto più di un anno di lavoro e che, a seguito dell'esperimento d'asta dello scorso 8 novembre,L'esito favorevole è giunto a valle di una lunga trattativa con il creditore procedente, cominciata ad ottobre 2022 e conclusasi a settembre 2023 con la firma di un articolato contratto irrevocabile, teso a blindare l'acquisto a condizioni definite. Sin dall'avvio, c'è stato un, teso ad individuare soluzioni che consentissero alla struttura di essere recuperata nel rispetto della destinazione dell'area, del valore per la Città e delle legittime aspettative imprenditoriali. Costituiscono una prova di ciò gli incontri avvenuti a Palazzo San Cataldo sin dal novembre 2022, durante i quali le nostre prospettazioni sembravano essere gradite.che l'amministrazione comunale intendesse acquisire l'immobile a patrimonio, circostanza che, al netto delle considerazioni di merito, avrebbe certamente pesato sulle nostre valutazioni nonché, ovviamente e soprattutto, su quelle del creditore.Pertanto, quando sono cominciate a circolare voci di un interesse concreto del Comune (i.e. intervento della consigliera D'Introno in c.c.), non c'era più spazio per alcun ripensamento, come qualcuno, ingenuamente o in malafede, continua a sostenere. In realtà, lo stesso Sindaco ha chiarito quali fossero i reali intenti dell'amministrazione (nel corso della trasmissione andata in onda ieri sera):acquisire il fabbricato e farlo ristrutturare da un altro privato in cambio di una concessione ventennale. Sorvolando sulla legittimità e sulla correttezza di una procedura del genere, a generare perplessità è il fatto che tale proposta non sia stata fatta anche alla Cannillo che, in trasparenza, aveva manifestato da tempo un interesse.Chiariti i fatti, resta l'amarezza per essere stati tratteggiati come i traditori della Città, quando le nostre iniziative, da oltre 50 anni, oltre ad essere caratterizzate dalla massima trasparenza e legalità, producono valore per le famiglie di Corato e per l'Ente dei quali siamo, direttamente ed indirettamente, di gran lunga il primo "contribuente". Ancor più, ci rammarica constatare come, anche fra i "Primi", ci sia chi, anziché lodare l'acume e la perizia nel portare a termine un'operazione oggettivamente complessa, adombra e disprezza l'operato non solo del singolo, ma di tutti gli imprenditori. Auspicando che le polemiche vengano accantonate definitivamente, ci auguriamo invece che dalla Città provengano stimoli ed idee che possano trovare spazio all'interno di una struttura che tornerà ad essere motivo di orgoglio per Corato e per i coratini».