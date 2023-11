La coalizione Cap70033 sulla questione Diamond

Comunicato stampa congiunto di tutta la Cap70033 (Rimettiamo In Moto LaCittà, Democrazia Solidale DemoS - Corato, Partito Democratico, ItaliaViva, Italia In Comune) in merito alla questione DiamondDiamond. L'Amministrazione comunale lo ha fortemente voluto: nello scorsoConsiglio comunale, infatti, è stata deliberata la partecipazione all'asta,che si terrà il prossimo 8 Novembre, per l'acquisto del Diamond, unastruttura sportiva abbandonata da molti anni.Vogliamo ripristinare questa struttura secondo la sua vocazione di spaziovotato alle attività sportive per i cittadini e le cittadine di ogni età.Questa struttura, insieme allo Stadio e al Palazzetto dello sport, vorremmoche costituisse la nostra Cittadella dello sport.Adempiamo, così, all'art. 33 della nostra Costituzione, che riconosce lavitale importanza del diritto al benessere psicofisico e sociale delleattività sportive, che sono strettamente collegate alla cultura.Con questa decisione coraggiosa, si conferma la ferma intenzione dellaMaggioranza di sbarrare la strada ad eventuali speculazioni, per favorireil pubblico interesse.Tale realtà, infatti, potrà costituire anche occasione di sviluppoeconomico per le realtà commerciali e aziendali della nostra Corato.Un grazie va agli uffici, ai consiglieri comunali e alle forze politicheche si sono impegnati nel conseguire questo primo importante risultato.Adesso, incrociamo le dita perché l'asta possa concludersi favorevolmenteper il Comune di Corato, la cui cittadinanza merita questa importanteopportunità.