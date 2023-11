Chiusa l’asta per l’ex “Diamond”, il Comune di Corato non ce l’ha fatta

Si è conclusa poco fa l'attesa asta giudiziaria per l'aggiudicazione del, che fu un impianto sportivo di riferimento per la città di Corato, e di cui oggi resta un rudere oggetto nel tempo di vari atti vandalici.Il Comune di Corato era tra i partecipanti all'asta che si è svolta nella mattinata di oggi: la decisione infatti era passata positivamente al vaglio del consiglio comunale. L'obiettivo – come aveva espresso il sindaco De Benedittis – era quello di provare a risollevare la struttura come patrimonio della città,secondo quanto trapela dalle prime informazioni. La proprietà della struttura passerà invece alla società "Penelope Spv" che risulta esserenella procedura fallimentare.Era una "opportunità da non perdere" secondo gli esponenti della maggioranza, mentre numerose perplessità erano state espresse dalle opposizioni. Ora resta solo da capire quale sarà il destino dell'ex Diamond: la storia non è ancora finita.