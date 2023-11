Questione Diamond: la nota del sindaco De Benedittis

La vicenda dell'ex centro sportivo "Diamond" continua a far discutere.Dopo la nota dell'azienda Cannillo, questa mattina il Sindaco ha fatto alcune precisazioni attraverso i propri canali social. De Benedittis ha ricostruito la cronistoria che ha portato alla partecipazione all'asta nel comunicato che segue."Sul tema Diamond, ๐ฅ'๐€๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐ก๐š ๐ข๐ง๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐จ ๐ฅ''๐š๐ณ๐ข๐ž๐ง๐๐š ๐‚๐š๐ง๐ง๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ, ๐๐ฎ๐ž ๐ฌ๐จ๐ฅ๐ž ๐ฏ๐จ๐ฅ๐ญ๐ž, ๐ฉ๐ข๐ฎ ๐๐ข ๐ฎ๐ง ๐š๐ง๐ง๐จ ๐Ÿ๐š.In tali incontri, richiesti dai titolari dell'azienda per illustrare le proprie intenzioni e avvenuti alla contestuale presenza di sindaco e dirigenti, l'Amministrazione ha da subito chiarito che ๐ฉ๐จ๐ญ๐ž๐ฏ๐š๐ง๐จ ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ซ๐ž ๐ฏ๐š๐ฅ๐ฎ๐ญ๐š๐ญ๐ข ๐ฌ๐จ๐ฅ๐จ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ ๐ž๐ญ๐ญ๐ข ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฉ๐ž๐ญ๐ญ๐จ๐ฌ๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ง๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐''๐ฎ๐ฌ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ'๐š๐ซ๐ž๐š (area adibita ad attrezzature sportive e ricreative, come da delibera di Giunta municipale n. 1259 del 04. 08.1988). ๐๐จ๐ง รจ ๐ฆ๐š๐ข ๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ ๐ฎ๐ง ๐ฉ๐ซ๐จ๐ ๐ž๐ญ๐ญ๐จ ๐จ ๐ฌ๐ญ๐ฎ๐๐ข๐จ ๐๐ข ๐Ÿ๐š๐ญ๐ญ๐ข๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญร ๐œ๐ก๐ž ๐š๐ง๐๐š๐ฌ๐ฌ๐ž ๐ข๐ง ๐ญ๐š๐ฅ ๐ฌ๐ž๐ง๐ฌ๐จ. Null'altro.Nel frattempo, รจ andata maturando, in sede politica, la convinzione che fosse opportuno acquisire il Diamond, da parte del Comune, proprio ๐š๐ฅ ๐Ÿ๐ข๐ง๐ž ๐๐ข ๐ฌ๐š๐ฅ๐ฏ๐š๐ ๐ฎ๐š๐ซ๐๐š๐ซ๐ž ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ž๐ซ๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ง๐ณ๐š ๐๐ž๐ฅ ๐œ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ข๐ฏ๐จ ๐ž ๐๐ข ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ž๐ฅ๐š๐ซ๐ž, ๐ข๐ง ๐ญ๐š๐ฅ ๐ฆ๐จ๐๐จ, ๐ฅ''๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž ๐ฉ๐ฎ๐›๐›๐ฅ๐ข๐œ๐จ.Tale decisione politica, peraltro giร presente nel programma elettorale di coalizione, ha determinato la costruzione dell'iter burocratico, necessario a partecipare all'asta dello scorso 8 novembre.La volontร dell'Amministrazione ha cominciato a palesarsi giร con la convocazione della Seconda Commissione, tenutasi il 6 marzo 2023 e di cui diede ampiamente notizia Coratolive, il successivo 7 marzo. Molto prima, quindi, di settembre 2023, data in cui sarebbe stato concluso un contratto irrevocabile tra Cannillo e il creditore procedente.๐ˆ๐ฅ ๐’๐ข๐ง๐๐š๐œ๐จ, ๐ข๐ง๐จ๐ฅ๐ญ๐ซ๐ž, ๐ง๐จ๐ง ๐ก๐š ๐ฆ๐š๐ข ๐œ๐ข๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐ฅ''๐š๐ณ๐ข๐ž๐ง๐๐š ๐‚๐š๐ง๐ง๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ in nessuno dei suoi interventi, considerato, peraltro, che ai sensi di legge nessuno poteva conoscere preventivamente i dettagli della procedura esecutiva dell'asta.๐‹'๐€๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐š๐ฅ๐ž, anche in questa vicenda, ๐ก๐š ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ž๐ฅ๐š๐ญ๐จ ๐ข๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ''๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž ๐ฉ๐ฎ๐›๐›๐ฅ๐ข๐œ๐จ ๐ž ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ข๐ง๐ฎ๐ž๐ซ๐š ๐š ๐Ÿ๐š๐ซ๐ฅ๐จ ๐ ๐š๐ซ๐š๐ง๐ญ๐ž๐ง๐๐จ ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฉ๐ž๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ซ๐ž๐ ๐จ๐ฅ๐ž ๐ž ๐ฉ๐š๐ซ๐ข๐ญร ๐๐ข ๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ญ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐ง๐ž๐ข ๐œ๐จ๐ง๐Ÿ๐ซ๐จ๐ง๐ญ๐ข ๐๐ข ๐จ๐ ๐ง๐ข ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ซ๐ž๐ง๐๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐ž ๐ž ๐๐ข ๐จ๐ ๐ง๐ข ๐œ๐ข๐ญ๐ญ๐š๐๐ข๐ง๐จ ๐œ๐ก๐ž ๐ฌ๐ข๐š ๐ข๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฆ๐จ ๐จ ๐ฅ''๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐ฆ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ช๐ฎ๐š๐ง๐ญ๐ข๐ญร ๐๐ข ๐ญ๐š๐ฌ๐ฌ๐ž ๐ฉ๐š๐ ๐š๐ญ๐ž.L'Amministrazione De Benedittis, comunque, andrร seriamente avanti nella realizzazione delle strutture sportive di cui la cittร di Corato ha urgente bisogno".รˆ la preminenza dell'interesse pubblico il punto centrale della vicenda. Sulla societร Cannillo grava la responsabilitร di salvaguardare questo interesse, visto il bisogno di strutture sportive in cittร . Attenderemo gli sviluppi futuri per verificarlo.