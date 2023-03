Non è semplicemente un libro per ragazzi e, autrice de "" ci tiene a sottolinearlo: un romanzo diverso dai suoi precedenti, che si rivolge a un pubblico più giovane ma sempre con l'intento di parlare di emozioni e sentimenti, per entrare in contatto con il proprio io.È stata presentata venerdì 17 marzo, alle, la nuova fatica di Gamberale, una delle più interessanti e apprezzate autrici sulla scena nazionale. «Se mi dovessero chiedere qual è la mia libreria preferita, senza dubbio dire che» ha ammesso all'inizio dell'incontro fra gli applausi dei numerosi presenti."I fratelli Mezzaluna" è un libro pieno di personaggi vivi, caratterizzati non solo somaticamente - anche grazie agli splendidi disegni di Alida Pintus, illustratrice del romanzo - ma anche psicologicamente, come spesso accade nei romanzi diche con questa avventura aveva una grossa ambizione: «Ho sempre sognato di scrivere un libro per ragazzi, che allo stesso tempo potesse essere letto a diverse età» ha spiegato. «Sentivo che era arrivato il momento di restituire qualcosa ai ragazzi, perché so di essere molto fortunata nel fare il mestiere che amo e penso anche che loro non possano essere lasciati da soli con le emozioni».Le emozioni sono, infatti, uno degli elementi centrali di questo romanzo - e di gran parte del lavoro di Gamberale -, in cui i protagonisti passano improvvisamente da, il mondo perfetto dove non esistono le emozioni e tutto è misurato, al, che è il suo esatto opposto: «La grande sfida dei Mezzaluna è proprio scoprire cosa tiene insieme questi due mondi e sfidare L'Oscuro» ha raccontato senza svelare troppo alla platea, in cui sedevano tanti giovani lettori.