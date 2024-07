Oggi alla Cap di Corato la presentazione del libro "La primavera pugliese"

Powered by

L'elezione di Nichi Vendola alla guida della Regione Puglia ha rappresentato la consacrazione della primavera pugliese. Ma è stata anche il risultato di un percorso politico complesso, cominciato con lo scioglimento del PCI e la fondazione di Rifondazione comunista. Dal 1991 al 2005, questo partito ha vissuto fasi alterne, tra scissioni, movimentismo e una leadership ben radicata nelle dinamiche della Seconda Repubblica. A vent'anni di distanza dall'avvio della primavera pugliese, questo libro ripercorre – attraverso documenti e testimonianze inedite – le tappe che hanno condotto a quella stagione di speranze e rinnovamento. In Puglia Rifondazione comunista, con i suoi rappresentanti istituzionali, gli organi di partito e i militanti, ha infatti giocato in quegli anni un ruolo chiave nella formazione di una classe dirigente di sinistra. Ma è stata davvero l'alba di una Puglia migliore?

Questa sera alle ore 19 presso la sede della Cap-Casa della politica 70033 in via Monte di Pietà 55 verrà presentato il libro "La primavera pugliese" di Vincenzo Colaprice. Oltre all' autore con lui dialogheranno Giovanni Capurso (docente e storico) e Andrea Mastrototaro (segretario cittadino Prc Corato).Di seguito la descrizione del libro: