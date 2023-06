"Felicittà": torna la festa di quartiere in Piazza Caduti di Via Fani

Nelle date del 9, 10 e 11 giugno 2023, presso Piazza Caduti di Via Fani, si svolgerà la tanto attesa festa di quartiere "FeliCitta'".La manifestazione avrà il suo start vita in Piazza Caduti di Via Fani nel pomeriggio del 9 giugno. Dalle 18:30 alle 19:30, infatti, si svolgerà l'incontro di lettura e musica intitolato "La felicità nelle mani dei bambini: lasciamola esplodere!", un evento rivolto a bambini dai 3 ai 6 anni promosso da Nati per Leggere di Puglia e da Nati per la Musica di Puglia.A partire dalle ore 20.00 avrà luogo la "Cena Arcobaleno", curata ed organizzata dal Centro sociale per Anziani Ermes, Associazione Harambè e Soc. Coop. Sociale Comunità OASI2 SAN FRANCESCO Onlus . A cornice di entrambi gli eventi, Oasi2 "San Francesco" allestirà una mostra fotografica sempre aperta e visitabile gratuitamente.Il programma di Sabato 10 giugno partirà alle ore 10:00 con un percorso itinerante nel centro storico con partenza da Piazza Caduti di Via Fani. Giuseppe Magnini dell'ArcheoClub "Padre Emilio D'Angelo" guiderà i partecipanti lungo la storia delle vie del centro di Corato. Sempre in piazza Caduti di Via Fani, l'Associazione Amore a Quattro Zampe si occuperà della microcippatura dei cani.Nel pomeriggio invece, alle ore 17:00, si svolgeranno diverse attività: il torneo di burraco a cura di Harambè; una lezione di ginnastica dolce a cura del Centro per Anziani Ermes; sarà presente, inoltre, il banchetto informativo organizzato da Associazione PuliAmo Corato (che si occuperanno della pulizia volontaria di piazza e dintorni), di Fratres e di Onda d'urto Corato - uniti contro il cancro APS. A seguire alle ore 18:00 si svolgeranno attività di animazione per bambini a cura di Re-Animation Cabaret. La giornata si concluderà con l'esibizione musicale dal vivo del Trio Pegaso.Domenica 11 giugno sarà una giornata tutta giovanile con due appuntamenti pomeridiani.Alle 18:00, sempre in, un contest musicale organizzato dal Forum dei Giovani del Comune di Corato intitolato "Youth Music Square" allieterà Piazza Caduti di Via Fani e, contemporaneamente, l'associazione Francesco Ludovico Tedone curerà un evento in cui i giochi da tavola faranno da padrone.FeliCittà è patrocinata dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Corato ed è promossa da Coop. Soc. EOS, Centro per Anziani Ermes, Forum dei Giovani Comune di Corato, Associazione Harambè, Onda d'Urto, PuliAmo Corato, Misericordia, Fratres, Associazione Francesco Ludovico Tedone, Radicamenti, ArcheoClub, Amore a Quattro Zampe, Oasi2, Nati per Leggere di Puglia, Nati per la Musica di Puglia.