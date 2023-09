Festival delle Murge ultimo appuntamento della rassegna

La XXIII edizione del Festival delle Murge, sotto la direzione artistica diPaola Rubini, volge al termine.Decimo ed ultimo appuntamento di questa stagione sabato 30 Settembre 2023alle ore 20:00 presso la Chiesa Maria S.S. Incoronata di Corato.Verranno eseguiti i Lavori Sacri di Antonio Vivaldi dall'OrchestraGiovanile dell'Accademia La Stravaganza di Corato guidati dal MaestroAlessandro Fiore:"Madrigalesco RV 129" per archi e "Concerto per violino solista ed archi RV253".Il gran finale prevederà l'esecuzione dell'intramontabile opera "Gloria inexcelsis Deo RV 589" in un tripudio di voci, archi e fiati dove, igiovanissimi talenti dell'Accademia La Stravaganza, guidati dai loromaestri, accompagneranno le 40 voci del coro "Il Gabbiano" di Barlettadiretti dal Maestro Gianluca Gorgoglione.