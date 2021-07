Arte e patrimonio in musica, al via il XXI Festival delle Murge

Un appuntamento che si rinnova da oltre vent'anni e che celebra la sua ventunesima edizione con un ricco calendario di concerti in sintonia con la valorizzazione del patrimonio architettonico, paesaggistico e culturale del nostro territorio.Presentato ieri nella Sala Verde del Palazzo di Città di Corato, taglia il nastro di inizio da oggi, 9 luglio, il XXI Festival delle Murge, manifestazione che radica le sue radici nel territorio, puntando alla valorizzazione degli artisti pugliesi, le giovani professionalità emergenti e il patrimonio architettonico.Il Comune di Corato rinnova il patrocinio, economico e morale alla manifestazione «simbolo di solidità e identità culturale del territorio e dell'area murgiana a cui apparteniamo e che ci appartiene» - spiega l'Assessore alle politiche Educative e Culturali, Beniamino Marcone, -«il lavoro e l'impegno dei ragazzi accademia culminano in questo festival che allarga i confini, interessando siti di rilevanza archeologica culturale in termini di sinergia di enti e territori».Organizzato dall'Accademia La Stravaganza, con la direzione artistica di Paola Rubini, il Festival delle Murge propone e offre concerti con repertori cameristici e orchestrali eseguiti da artisti locali, giovani musicisti del territorio, di Corato e delle città limitrofe, dai 6 ai 17 anni, formatisi all'interno dell'Accademia e con un grande talento da palcoscenico.La musica entra in armoniosa sinergia, poi, con le cornici architettoniche che ospitano i concerti, da Largo Abbazia, il Chiostro del Palazzo di Città, Torre Palomba e il sito archeologico di San Magno a Corato, al parco archeologico di Canne della Battaglia; dal castello federiciano di Gioia del Colle, al Museo Pino Pascali di Polignano a Mare; fino al fiore all'occhiello della Murgia e simbolo per eccellenza del territorio, il sito Unesco di Castel del Monte.Grazie anche ad un partenariato Triennale con il MIC-Dir. reg, musei di Puglia, il Festival delle Murge diventa occasione di educazione alla musica, all'arte e ala valorizzazione del patrimonio territoriale fatto di professionalità, competenze, passione, entusiasmo, storia e architettura.Venti i giorni di spettacolo, per venti appuntamenti dal 9 luglio al 26 settembre, con variegate proposte artistiche che spaziano dal virtuosismo alla musica cameristica; dalla lirica alla musica popolare, proponendo forme di interdisciplinarietà con le arti visive e la letteratura.Primo appuntamento a Corato è per domani, 10 luglio, con la prima nazionale di Mare Nostrum: il Liceo artistico "Federico II Stupor Mundi", artefice della realizzazione della Bandiera per il Mediterraneo, stendardo identitario per tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ospiterà il concerto di brani popolari del folklore proprio dei paesi del Mediterraneo.Tre gli appuntamenti di Chiostro Armonico, il 23, 26, 27 luglio nel chiostro di Palazzo di Città, fino a concludere con Divertimenti il 28 luglio. Il 30 luglio è la volta delle Allegri Cantate in Contrada Torre Palomba, mentre il 4 agosto si celebra il centenario di Camille Saint-Saens in Chiesa Matrice dove il 30 agosto si celebrerà anche il Memoria Piazzolla.Tre le repliche previste per la Prima assoluta del concerto Cammina Cammina: il 10 agosto nel suggestivo scenario della Chiesetta Neviera, con passeggiata nel sito della Necropoli di San Magno, l'Orchestra Giovanile eseguirà brani composti da quattro compositori del nostro territorio che raccontano in musica la storia di alcune fiabe della tradizione orale pugliese. Messaggi di solidarietà e conciliazione con Pacem in Terris il 18 settembre in Largo Abbazia.L'ingresso agli spettacoli è gratuito; i posti saranno contingentati nel rispetto delle vigenti normative anticovid. Per informazioni: Accademia di Musica e Spettacolo La Stravaganza Via San Benedetto, 46 - Corato BA Telefono 080 2474 411/347 7740 394 Whatsapp 342 1909 578 E-mail lastravaganza@hotmail.com