Festival delle Murge, XXIV Edizione: oggi a Corato il concerto d'apertura

Il, col patrocinio e il sostegno del Comune di, è giunto quest' anno allaSi sta già preparando la festa per il primo quarto di secolo, nel frattempo, con ampia soddisfazione presentiamo alcuni deiil concerto di inaugurazione (Auditorium del Liceo Artistico), in collaborazione, per il quarto anno, con l'Associazione Mediterranea, e l'Istituto Federico II diretto dal Prof. Savino Gallo. L'Orchestra giovanile La Stravaganza, dopo un corso di prassi orchestrale presso l'Accademia, interpreta l'opera "Les Sauvages" del compositore francese Rameau., nel Chiostro del Palazzo Comunale, si concluderà un percorso di approccio strumentale dei circa 100 piccolissimi alunni della Scuola dell'infanzia Nuova Italia. Infatti si riconosce alla dirigente Grazia Maldera la sensibilità di proporre a Paola Rubini, Direttore Artistico del Festival, un laboratorio annuale di musica d'insieme, nella consapevolezza della valenza formativa del fare musica fin dalla più tenera età, avendo i bimbi innato il senso del ritmo.Anche quest'anno, come nel 2023, un concerto del Festival delle Murge animerà il Korcomics negli ampi spazi di villa Sant'Elia.o i giovani strumentisti con il loro talento e la loro passione presenteranno al pubblico un viaggio musicale interpretando le sigle dei cartoni animati, appositamente trascritte per orchestra. Sarà l' occasione per cantare e ballare rivivendo le emozioni dell'infanzia.La lirica quest'anno verrà proposta nella Sala Verde del Comunee, in commemorazione dei cento anni dalla morte di Giacomo Puccini si esibirà il tenore Vito Cannillo presentando composizioni vocali da camera dell'illustre operista di Lucca.I concerti dei grandi interpreti, da segnalare in questa edizione, sono quelli di sabato, sabatoe giovedìIl(ore 20:30) nella chiesa di San Benedetto il Duo Perpich-Crisigiovanni, violino e pianoforte, eccellenti musicisti già molto noti al pubblico coratino, interpreterà un raffinato repertorio di sonate settecentesche (Vivaldi, Tartini, Pugnani, Veracini, Valentini) rielaborate da Ottorino Respighi [1879-1936] che trascrive le Sonate del settecento ripensandole radicalmente secondo la prassi esecutiva del primo Novecento.nel Chiostro di palazzo Gioia, il pianista Robert Bisha di origine albanese, ed ormai cittadino italiano, presenterà un repertorio per piano-solo, inedito, accattivante, tutto da scoprire. La Stravaganza (organizzatrice del Festival delle Murge dal 2001) presenta con orgoglio il M° Bisha, ambasciatore della cultura albanese nel mondo per essere riuscito ad imporsi nel panorama interpretativo europeo.Sensibile a tutte le tematiche sociali, la Stravaganza in questa edizione, vuole essere vicina al sacerdote Don Riccardo Agresti ed al suo encomiabile progetto di riscatto di chi nella vita ha commesso errori e ha intrapreso un percorso di riconciliazione e di restituzione a nuova vita. Giovedì 4 luglio (ore 20:30) nella Parrocchia di San Luigi ai piedi del Castello federiciano si terrà il concerto "A mano libera". Le mani rappresentano l'arnese del riscatto dei detenuti; le mani sono l'arnese dei giovani strumentisti in formazione per produrre musica. Impreziosirà la serata il Duo Giovanni Astorino-Elia Ranieri che proporrà il commovente brano per due violoncelli di Antonio Vivaldi "RV 531".Il Gran Finale, nel Chiostro del Palazzo di Città,vedrà protagonista Spiff Onyuku che, lasciatosi alle spalle il suo drammatico approdo da migrante, è ormai un apprezzato musicista a pieno titolo, avendo conseguito la laurea presso il conservatorio Piccinni di Bari. Accanto al Maestro Spiff, come tutti lo chiamano in Accademia dove insegna batteria e percussioni, gli spettatori potranno apprezzare anche le abilità interpretative degli altri Maestri che si occupano validamente della formazione. Oltre al M° Paola Rubini, al già citato tenore M° Vito Cannillo, gli spettatori verranno deliziati dal prezioso contributo artistico del violinista M° Alessandro Fiore ed il suo insostituibile ruolo interpretativo e della pianista M° Anna Rosa Ruta che è animatrice infaticabile e di sostegno a gran parte delle attività formative e artistiche.Complessivamente, nelle 12 giornate di concerti, si esibiranno 15 musicisti professionisti oltre a circa 50 allievi in formazione dai 5 ai 20 anni.Il Festival è infatti una manifestazione prodotta nella sede dell'Accademia La Stravaganza e si avvale di professionalità della città di Corato e dell'interland.Il calendario è disponibile online sulla pagina Facebook Festival delle Murge.