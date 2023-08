Festival Pianistico Fausto Zadra: ecco il programma della XIII Edizione

Il Festival Pianistico Fausto Zadra giunge all'edizione XIII e si terrà tra Corato e Cellamare dal 31 agosto al 19 ottobre.Il primo concerto sarà una masterclass di Daniel Rivera, che aprirà i battenti con il "Concerto finale dei migliori studenti". A chiudere la rassegna invece "Buon Compleanno Antonio", concerto dedicato al compianto Antonio Molini.Nel mezzo un programma selezionato con cura per riproporre il glorioso passato del pianoforte, valorizzando al contempo la musica contemporanea e jazz.Con la partecipazione di artisti di fama internazionale, come Daniel Rivera, Pierluigi Camicia, Carmelo Andriani, Giuseppe Nova, Albert Mamriev e di straordinari giovani talenti, viaggeremo attraverso le opere di grandi maestri come Sergej Rachmaninov, in occasione del suo 150° anniversario, di Sergej Prokofiev e di Francis Poulenc, rispettivamente a settant'anni e sessant'anni dalla loro scomparsa. Sarà un omaggio a tre figure fondamentali della storia musicale del '900 insieme a tanta altra musica.Protagonisti anche il jazz e la musica di oggi, con composizioni originali degli artisti, standard di musiche da film e un piccolo omaggio a Dizzy Gillespie, a trent'anni dalla sua scomparsa, il Trio di Sandro Savino ci regalerà momenti di pura gioia e ritmo. Emanuele Arciuli poi porterà per la prima volta a Corato le monumentali Variazioni di Rzewsky su "El pueblo unido jamaàs serà vencido", pietra miliare della musica contemporanea americana.In ottobre non mancheranno sorprese per i giovanissimi come la favola musicale "Pierino e il lupo" in versione per pianoforte a quattro mani e voce recitante, con illustrazioni "magiche" e coinvolgenti. Infine il già citato omaggio al compositore e polistrumentista coratino Antonio Molinini con una prima assoluta.Sono disponibili 𝟯𝟬 𝗮𝗯𝗯𝗼𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗲 𝟯𝟬 𝗿𝗶𝗱𝗼𝘁𝘁𝗶 ad un prezzo vantaggiosissimo per i sette concerti di settembre a Corato, acquistabili al seguente link: https://www.coratopianofestival.it/xiii-festival-abbonamenti/