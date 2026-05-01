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“All Another Star Game”: a Corato il primo All-Star Game Under 17

Il 4 maggio i migliori talenti di Puglia e Basilicata in campo

Corato - venerdì 1 maggio 2026 Comunicato Stampa
Il movimento del basket giovanile maschile vive una fase di forte espansione, sia a livello nazionale sia in Puglia, dove cresce costantemente il numero di società impegnate nei campionati Under 15, Under 17 e Under 19, dalle categorie Silver e Gold fino ai livelli Eccellenza e DNG. Un fermento che coinvolge non solo club e addetti ai lavori, ma anche famiglie e una community digitale sempre più attiva, capace di raccontare quotidianamente il talento emergente attraverso contenuti, immagini e storie.

In questo scenario si inserisce "All Another Star Game", il primo All-Star Game Under 17 maschile (riservato alle categorie Eccellenza e Gold) ideato dalla community del basket pugliese Tuttanaltrastoria, con l'obiettivo di valorizzare i migliori prospetti del territorio e contribuire alla crescita del movimento cestistico giovanile.

L'evento si svolgerà lunedì 4 maggio 2026, con palla a due alle ore 16:30, presso il PalaLosito di Corato (ingresso gratuito), e vedrà protagonisti i migliori talenti classe 2009 e 2010 provenienti da Puglia e Basilicata.

La manifestazione è organizzata da Tuttanaltrastoria in collaborazione con A.S. Basket Corato e con il patrocinio del Comune di Corato e della Federazione Italiana Pallacanestro – Comitato Regionale Puglia, a conferma del valore sportivo e istituzionale dell'iniziativa.

UN EVENTO PER IL FUTURO DEL BASKET GIOVANILE

"All Another Star Game" nasce con una duplice finalità: da un lato amplificare l'interesse verso il basket giovanile, dall'altro offrire ai giovani atleti un palcoscenico di visibilità e confronto ad alto livello. L'obiettivo è costruire nel tempo un appuntamento stabile capace di diventare punto di riferimento per il movimento cestistico del Sud Italia.

Non solo una partita, ma un evento che unisce spettacolo, qualità tecnica e visione, mettendo al centro il talento e il futuro della pallacanestro.

LA FORMULA

Saranno 30 i giocatori convocati, selezionati tra i migliori atleti dei campionati Under 17 organizzati dalla FIP Puglia, secondo tre criteri principali:
qualità tecnica e rendimento;
rappresentanza del maggior numero possibile di società;
indicazioni dei responsabili dei settori giovanili dei club coinvolti.
Gli atleti saranno suddivisi in due squadre da 15 atleti: Puglia "Nord" e Puglia "Sud"
Le squadre sono state composte attingendo alle società del campionato Under 17 Eccellenza (2 giocatori per club, di cui massimo uno straniero); alle società del campionato Under 17 Gold (1 giocatore per club).

LE SOCIETÀ COINVOLTE

Il progetto coinvolge alcune tra le principali realtà cestistiche del territorio.
Under 17 Eccellenza:
Aurora Brindisi; Cus Bari; Fortitudo Francavilla; Molfetta Ballers; Virtus Pallacanestro Taranto; Olimpia Gioia; Elite Basket Lecce; Valtur Brindisi; Basket Corato.
Under 17 Gold:
Domar Virtus Matera 2016; LBS Lecce; Nuova Pallacanestro Monteroni; Universo Basket Bisceglie; Pallacanestro Fiore di Puglia Ruvo; Ginnastica Angiulli; Magna Grecia Basket Academy; Young Basket Massafra; Santa Rita Basket Taranto.

GLI STAFF TECNICI

Le due selezioni saranno guidate da staff tecnici espressione delle società coinvolte:
Puglia Nord: Francisco Silvestrini (Basket Corato) e Michele Altamura (Molfetta Ballers)
Puglia Sud: Gianluca Quarta (Valtur Brindisi) e Stefano Mineo (Virtus Taranto)

TUTTANALTRASTORIA: LA COMMUNITY DIVENTA EVENTO

"All Another Star Game" rappresenta la naturale evoluzione del progetto Tuttanaltrastoria, la prima social community interamente dedicata al basket pugliese.

Un'iniziativa digitale che mette al centro le storie della pallacanestro regionale: dai giovani talenti ai protagonisti del passato e del presente, fino a tutte quelle figure che, spesso lontane dai riflettori, contribuiscono ogni giorno alla crescita del movimento.

Attraverso rubriche tematiche, contenuti multimediali e il coinvolgimento diretto della community, Tuttanaltrastoria si propone come uno spazio di connessione e racconto condiviso. Con l'All-Star Game, questo racconto esce dai social e prende forma sul campo, trasformandosi in un evento concreto e partecipato.
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