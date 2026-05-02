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L’unione fa la cura: AC e Fondazione Telethon insieme per la ricerca

La comunità della Madonna delle Grazie rinnova il suo impegno nella campagna di primavera #ioperlei 2026

Corato - sabato 2 maggio 2026 6.52
L'Azione Cattolica della parrocchia‑santuario Madonna delle Grazie conferma anche per il 2026 la propria vicinanza alla Fondazione Telethon, sostenendo la campagna di primavera #ioperlei, dedicata alle mamme e alle famiglie che convivono ogni giorno con una malattia genetica rara.
Oggi sabato 2 maggio in via Duomo (18.00–20.30) e domenica 3 maggio in piazza Cesare Battisti (10.00–12.30) i volontari AC saranno presenti con le tradizionali scatole di cuori di biscotto, disponibili nei gusti integrale, cacao e gocce di cioccolato.
Un semplice contributo permette di portare a casa non solo un dolce gesto, ma un messaggio potente: la solidarietà genera ricerca, la ricerca genera cura, la cura genera vita.
Scegliere Telethon significa sostenere le mamme "rare", il loro coraggio quotidiano e la speranza che la scienza possa aprire nuove strade. Anche quest'anno la comunità AC vuole essere accanto a loro, con la convinzione che ogni piccolo gesto condiviso possa diventare un seme di futuro.
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