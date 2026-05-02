L’unione fa la cura: AC e Fondazione Telethon insieme per la ricerca

L'Azione Cattolica della parrocchia‑santuario Madonna delle Grazie conferma anche per il 2026 la propria vicinanza alla Fondazione Telethon, sostenendo la campagna di primavera #ioperlei, dedicata alle mamme e alle famiglie che convivono ogni giorno con una malattia genetica rara.Oggi sabato 2 maggio in via Duomo (18.00–20.30) e domenica 3 maggio in piazza Cesare Battisti (10.00–12.30) i volontari AC saranno presenti con le tradizionali scatole di cuori di biscotto, disponibili nei gusti integrale, cacao e gocce di cioccolato.Un semplice contributo permette di portare a casa non solo un dolce gesto, ma un messaggio potente: la solidarietà genera ricerca, la ricerca genera cura, la cura genera vita.Scegliere Telethon significa sostenere le mamme "rare", il loro coraggio quotidiano e la speranza che la scienza possa aprire nuove strade. Anche quest'anno la comunità AC vuole essere accanto a loro, con la convinzione che ogni piccolo gesto condiviso possa diventare un seme di futuro.