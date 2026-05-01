Palazzo di Città
Palazzo di Città
Attualità

Primo Maggio, «promuovere opportunità, tutelare i diritti, sostenere le nuove generazioni»

La nota del Comune di Corato

Corato - venerdì 1 maggio 2026 11.11 Comunicato Stampa
In occasione della Festa dei Lavoratori, la Città di Corato rivolge un pensiero di riconoscenza a tutte le donne e gli uomini che, attraverso il proprio impegno, sono protagonisti silenziosi della vita quotidiana e dello sviluppo della comunità. Il lavoro è dignità, è partecipazione, è futuro.

È attraverso il lavoro che una comunità cresce, si riconosce e costruisce il proprio domani, rafforzando legami sociali e senso di appartenenza.

Corato si distingue per una realtà articolata, in cui tradizione produttiva e fermento culturale convivono e si rafforzano reciprocamente, generando valore, emancipazione e prospettiva. In questo intreccio tra economia e cultura risiede una delle risorse più autentiche della città.

Accanto a queste energie, permangono tuttavia elementi di fragilità che interessano il mondo del lavoro: percorsi professionali discontinui, difficoltà di accesso stabile all'occupazione, soprattutto per le giovani generazioni, e una generale trasformazione degli equilibri economici che richiede capacità di adattamento, competenze e visione.

In un tempo segnato da cambiamenti profondi, il Primo Maggio richiama tutti al senso di responsabilità collettiva: promuovere opportunità, tutelare i diritti, sostenere le nuove generazioni e valorizzare il talento, senza lasciare indietro nessuno.

Con questo spirito, la Città rinnova il proprio impegno a favore di una comunità più equa, solidale e consapevole, capace di guardare al futuro con fiducia.

Buon Primo Maggio a tutte e a tutti.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Primo Maggio
Notte di fuoco: distrutta un'auto e danni alla vetrina di un negozio
1 maggio 2026 Notte di fuoco: distrutta un'auto e danni alla vetrina di un negozio
Innovazione e Sostenibilità all'IISS Federico Stupor Mundi
1 maggio 2026 Innovazione e Sostenibilità all'IISS Federico Stupor Mundi
Altri contenuti a tema
Primo maggio a Corato: il programma completo della CGIL Primo maggio a Corato: il programma completo della CGIL Partenza del corteo alle ore 10.30 dall'angolo di via Aldo Moro
Corato, 1° Maggio: il messaggio del Sindaco Corrado De Benedittis Vita di Città Corato, 1° Maggio: il messaggio del Sindaco Corrado De Benedittis "Il #lavoro è a fondamento della nostra vita collettiva e individuale."
CGIL, CISL e UIL: ecco il programma del Primo Maggio coratino Comunicazioni CGIL, CISL e UIL: ecco il programma del Primo Maggio coratino Le iniziative saranno svolte la mattina del 1° maggio
Corato fu la prima città in Puglia a celebrare la Festa dei lavoratori Cultura Corato fu la prima città in Puglia a celebrare la Festa dei lavoratori Un approfondimento curato da Giovanni Capurso, presidente della sezione Anpi
Primo maggio, manifestazione in piazza Battisti Primo maggio, manifestazione in piazza Battisti Previsti gli interventi della coordinatrice cittadina Cgil Maria Bonvino e del segretario Fp Cgil Bat Ileana Remini
Primo Maggio, l'amministrazione comunale: "Grazie ai lavoratori della cura, servizi e sicurezza" Comunicazioni Primo Maggio, l'amministrazione comunale: "Grazie ai lavoratori della cura, servizi e sicurezza" Il messaggio in occasione della festa dei lavoratori
Primo Maggio senza corteo. Bovino: «Vicini ai lavoratori autonomi. La crisi sia opportunità» Associazioni Primo Maggio senza corteo. Bovino: «Vicini ai lavoratori autonomi. La crisi sia opportunità» La nota a firma di Maria Bovino, coordinatrice della Camera del Lavoro di Corato
“All Another Star Game”: a Corato il primo All-Star Game Under 17
1 maggio 2026 “All Another Star Game”: a Corato il primo All-Star Game Under 17
Elezioni amministrative a Corato, sorteggiati gli scrutatori
30 aprile 2026 Elezioni amministrative a Corato, sorteggiati gli scrutatori
“In buone mani”, il 2 maggio in piazza Cesare Battisti il Comizio di Corrado De Benedittis
30 aprile 2026 “In buone mani”, il 2 maggio in piazza Cesare Battisti il Comizio di Corrado De Benedittis
Corato, primo confronto pubblico tra i candidati sindaco: economia, imprese e futuro al centro del dibattito
30 aprile 2026 Corato, primo confronto pubblico tra i candidati sindaco: economia, imprese e futuro al centro del dibattito
Alleanza Verdi-Sinistra incontra la comunità cittadina
30 aprile 2026 Alleanza Verdi-Sinistra incontra la comunità cittadina
Corato celebra la Festa dei Lavoratori: il programma del Primo Maggio
30 aprile 2026 Corato celebra la Festa dei Lavoratori: il programma del Primo Maggio
«Non abbiate paura di aprirvi»: Norbert cammina da Corato a Santiago per abbattere i muri del silenzio
29 aprile 2026 «Non abbiate paura di aprirvi»: Norbert cammina da Corato a Santiago per abbattere i muri del silenzio
“Il Sud ha vinto”: a Corato l’ultima tappa del tour tra imprese e storie di successo pugliesi
29 aprile 2026 “Il Sud ha vinto”: a Corato l’ultima tappa del tour tra imprese e storie di successo pugliesi
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.