Primo Maggio, «promuovere opportunità, tutelare i diritti, sostenere le nuove generazioni»

In occasione della Festa dei Lavoratori, la Città di Corato rivolge un pensiero di riconoscenza a tutte le donne e gli uomini che, attraverso il proprio impegno, sono protagonisti silenziosi della vita quotidiana e dello sviluppo della comunità. Il lavoro è dignità, è partecipazione, è futuro.È attraverso il lavoro che una comunità cresce, si riconosce e costruisce il proprio domani, rafforzando legami sociali e senso di appartenenza.Corato si distingue per una realtà articolata, in cui tradizione produttiva e fermento culturale convivono e si rafforzano reciprocamente, generando valore, emancipazione e prospettiva. In questo intreccio tra economia e cultura risiede una delle risorse più autentiche della città.Accanto a queste energie, permangono tuttavia elementi di fragilità che interessano il mondo del lavoro: percorsi professionali discontinui, difficoltà di accesso stabile all'occupazione, soprattutto per le giovani generazioni, e una generale trasformazione degli equilibri economici che richiede capacità di adattamento, competenze e visione.In un tempo segnato da cambiamenti profondi, il Primo Maggio richiama tutti al senso di responsabilità collettiva: promuovere opportunità, tutelare i diritti, sostenere le nuove generazioni e valorizzare il talento, senza lasciare indietro nessuno.Con questo spirito, la Città rinnova il proprio impegno a favore di una comunità più equa, solidale e consapevole, capace di guardare al futuro con fiducia.Buon Primo Maggio a tutte e a tutti.