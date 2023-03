Fiat Doblò dato alle fiamme in pieno centro

Diciassettesima auto incendiata in settantacinque giorni: alle 4:00 circa di questa mattina una Fiat Doblò è stata data alle fiamme in pieno centro (in Via Genzano, nei pressi dell'Abbazia).È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme, sul posto anche la Polizia di Stato.L'incendio è avvenuto a poche ore dall'incontro tra sindaco e Prefetto, quasi un segno di sfida nei confronti delle istituzioni.