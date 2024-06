Opificio in fiamme a Corato - FOTO

Fiamme e fumo nero denso si sono sviluppati nel pomeriggio di mercoledì 26 giugno da uno stabilimento che funge anche da deposito per cassette agricole nel territorio di Corato, non lontano dalla strada provinciale 231. L'allarme è stato lanciato da una pattuglia della Vigilanza Giurata che ha immediatamente allertato i Vigili del Foco del locale distaccamento, giunti sul posto dopo poco.In corso l'opera di spegnimento del vasto rogo, ma a preoccupare è la vicinanza con un distributore di carburanti, che tuttavia al momento non sarebbe in alcun modo interessato dal vasto incendio.