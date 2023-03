Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, il video emozionale a cura di Coratoviva

Social Video 1 minuto Video 8 Marzo

In occasione dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, il network "Viva", ha pensato di raccontare storie emblematiche di donne la cui realizzazione professionale e personale va oltre gli stereotipi di genere.Noi di CoratoViva, per mezzo del video realizzato da Vittorio Quinto e Stefano Procacci, abbiamo invece voluto dare valore al gesto simbolico del dono della mimosa, spesso strumentalizzato e abusato.Ogni rivoluzione parte dai piccoli gesti, e le reazioni spontanee delle donne presenti in questo video ne sono la dimostrazione.I fiori certamente non potranno cancellare anni di violenze e soprusi, ma possono essere visti come mezzo di un messaggio di speranza.