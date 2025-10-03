“Giornata Nazionale del Veicolo d'Epoca”, a Corato la premiazione del club "Aste e bilancieri"

6 foto “Giornata Nazionale del Veicolo d'Epoca” - Aste e Bilancieri Automotoclub Città di Bitonto - 28 settembre 2025

Domenica scorsa, 28 settembre, in occasione della, il club bitontinoha organizzato un evento attrattivo nella splendida cornice di piazza Cavour, all'ombra della imponente Torre Normanna di Terlizzi, nota in tutta Italia come la "Città dei Fiori e della ceramica".Tantissimi veicoli,e "di tutte le età": dalla Fiat 508 del 1927, dalle quasi contemporanee Balilla 3 marce e alcune Topolino, alle più recenti e particolari Coupé e Spider degli anni 90 e 2000. A cui si aggiungevano ben venticinque moto di ogni marca ed età, dalle immancabili Guzzi, Benelli e Gilera, alle Kawasaki, Honda e Yamaha, anche alcune inglesi Triumph e BSA facevano bella mostra di sé.Il pubblico abbondantemente accorso ha potuto così rivivere, per i più "anziani", o "scoprire", per i numerosissimi e incuriositi giovani, il mondo della motorizzazione che ha coinvolto e condiviso gran parte dello sviluppo e della vita degli italiani. Dalla Balilla degli anni '30 alla 600 degli anni '60; dalla Torpedo quasi centenaria alle più moderne Porsche, Alfa Romeo, Chevrolet, Ferrari, BMW e Mercedes. Tutto raccolto in un'unica voce, "passione".Puntuale il collegamento nazionale in diretta Facebook con i Club aderenti, simultaneamente in tutta Italia. Particolarmente disponibile e collaborativa l'amministrazione comunale di Terlizzi, grazie all'interessamento personale del sindaco, al Comando di Polizia Locale di Terlizzi, alla sede locale A.N. Carabineri.Una giornata conclusa nell'accogliente e caratteristico agriturismo di, per gustare i prelibati piatti tipici di stagione e lacon un caratteristico ricordo dell'evento in ceramica per tutti. Con i saluti del presidentee dell'intero staff, ci si è dati appuntamento con tutti i partecipanti all'edizione del 2026.