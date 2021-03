Giudice di pace in chiusura? Fermento tra gli avvocati

L'ufficio del giudice di pace di Corato potrebbe presto chiudere i battenti e l'idea che questo possa accadere ha suscitato fermento tra gli avvocati di Corato e dintorni.L'ufficio, infatti, non rientrerebbe nei piani dell'amministrazione comunale che sarebbe orientata a destinare i locali della ex Pretura ad altre attività o comunque non sarebbe più disponibile ad affrontare i costi di tenuta del presidio.La decisione, trapelata per via informale tra gli addetti ai lavori, non ha trovato ampi consensi nella categoria, anzi sono in tanti coloro che si dicono pronti ad avversare tale scelta.Un fulmine a ciel sereno anche per alcuni esponenti della maggioranza stessa: sembrerebbe infatti che la scelta non sia stata discussa in sede politica né condivisa con i consiglieri comunali. Una volontà, dunque, dell'esecutivo che non ha lasciato indifferenti alcuni esponenti di maggioranza orientati a richiedere una revisione della scelta.