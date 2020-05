Giudice di Pace di Corato, da oggi due udienze straordinarie al mese

Per il mese di maggio: 14 maggio e 28 maggio

Due udienze straordinarie al mese da oggi fino al 31 luglio presso il Giudice di Pace di Corato.È quanto disposto dal Presidente del Tribunale di Trani Dr. Antonio de Luce in risposta alla richiesta inoltrata dal Giudice di Pace di Corato, l'avv. Michele Giuseppe Pirro di autorizzazione a tenere due udienze straordinarie al mese in più rispetto a quelle tabellari.L'autorizzazione a tenere due udienze straordinarie al mese ha decorrenza a partire proprio da oggi, 14 maggio e seguirà il seguente calendario:Le udienze verranno svolte a porte chiuse, ad orario prefissato in presenza di soli avvocati, evitando fascicoli con interrogatorio formale delle parti, prove testi e giuramento ctu.