Fu coinvolto in un incidente mortale, il Giudice di Pace gli ridà la patente

Il giudice di pace di Bari,, ha annullato il provvedimento di sospensione della patente inflitto dallaa unche, il 7 aprile 2019 , rimase coinvolto in un incidente avvenuto sull', in, in cui persero la vita due albanesi.Adesso è stata annullata la sospensione della patente: è stata dunque restituita all'uomo, assistente capo della, la patente di guida che laaveva sospeso per. Il 43enne, quindi, può tornare a guidare. Il provvedimento prefettizio era stato impugnato dall'avvocato, in un difficile compito interpretativo della nuova legge che ha inasprito le sanzioni per gli omicidi stradali, entrata in vigore nel 2019.L'ordinanza dellaè stata ribaltata: ilera considerato spacciato. Ora è salvo. Era alla guida della propria vettura, una, «quando - secondo la ricostruzione dell'incidente stradale redatta dalla-, mentre percorreva la carreggiata sud dell'autostrada, impattava contro unache, dopo aver «sbandato verso destra andando a collidere contro il guardrail delimitante la carreggiata», era «ferma sulla corsia di sorpasso».L'urto, «di forte entità», causò due morti:che viaggiavano a bordo della. Al 43enne è stata invece contestata la violazione dell'«in quanto - si legge - non era in grado di regolare la velocità in relazione alle ore notturne e alle condizioni dell'asfalto reso viscido dalla pioggia», provocando il sinistro stradale e la morte di due persone, entrambe di nazionalità albanese.La sua difesa ha ottenuto ora dal giudice di pace l'annullamento della sospensione della patente. Numerosi gli argomenti sollevati dal legale: in primo luogo, il fatto che, il 56enne «rimaneva nei pressi dell'autoe senza segnalare la presenza della propria auto con» in un tratto - quello interessato dall'incidente stradale «risultato essere».E proprio dall'annotazione di servizio della, redatta dopo la visualizzazione di un video della«non emergono - secondo il giudice che ha accolto l'opposizione -nell'ottica in cui questa chiara formula di legge esige il connotato dell'evidenza».