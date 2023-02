Giuseppe Quercia è il nuovo Segretario del PD di Corato

È Giuseppe Quercia il nuovo Segretario del PD, sezione di Corato. A votare oggi 236 tesserati al partito, che hanno così deciso il serrato testa a testa, decisosi letteralmente all'ultimo voto.Quercia infatti ha superato il suo competitor con 117 voti a 116, sottolineando ancora di più la spaccatura interna al partito, divisa praticamente in maniera equa. Non un buon segnale certamente.A livello nazionale ben più delineata la situazione, con la Corato del Partito Democratico che ha votato così: la mozione Elly Schlein ha raggiunto 81 preferenze, Gianni Cuperlo 65, la mozione Bonaccini 54, solo 8 per De Micheli.