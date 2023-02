Partito Democratico, il 12 febbraio il congresso per il rinnovo delle segreterie

Anche a Corato il Partito Democratico apre la sua fase congressuale per il rinnovo delle segreterie nazionali e locali. Il congresso si svolgerà nella giornata di Domenica 12 febbraio e sarà ospitato all'interno della Casa Parrocchiale "Vitaliana Stefanachi" in via Carlo del Prete (nei pressi della sede storica del PD Corato).I lavori del congresso, e le successive votazioni per il rinnovo degli organismi dirigenti, si svolgeranno a partire dalle 9.00 per concludersi alle ore 21.00.Il congresso sarà scandito secondo il seguente ordine dei lavori:• Ore 9.00 – 10.00: Saluti istituzionali e dei delegati dei Partiti politici oltre che delle associazioni invitate.• Ore 10.00 – 10.30: Coffee Break.• Ore 10.30 – 13.00: Illustrazione delle diverse mozioni congressuali nazionali e successivo dibattito le cui modalità saranno stabilite dal presidente dell'assemblea.• Ore 16.00 – 18.30: Presentazione delle candidature a segretario della sezione locale con esposizione delle linee programmatiche e lettura delle liste a sostegno. Seguirà discussione e dibattito.• Ore 18.30 – 21-00: Inizio delle operazioni di voto da parte degli iscritti e scrutinio finale delle schede.La sezione di Corato del Partito Democratico ringrazia gli iscritti e i simpatizzanti oltre a tutti coloro che vorranno prendere parte ad una delle fasi più importanti dell'attività politica del Partito. Si ricorda che avranno diritto di voto gli iscritti con tessera 2022. I cittadini iscritti al Partito nell'anno 2021, potranno invece rinnovare la tessera anche il giorno stesso del Congresso e dunque partecipare al voto.