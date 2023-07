PD Corato contro il Governo Nazionale sul tema dell'abitare: la nota ufficiale

Nella seduta di venerdì 21 luglio, il Consiglio Comunale di Corato si è espresso in modo convinto contro le dannose scelte del Governo Meloni sul tema dell'abitare, ribadendo la necessità che lo Stato metta in campo ognistrumento utile a rispondere ai disagi abitativi delle classi sociali più povere così come della classe media impoverita.In particolare, l'Ordine del Giorno votato a larghissima maggioranza, impegna l'Amministrazione Comunale ad intervenire insieme ai parlamentari del territorio e all'ANCI per chiedere al Governo:1) di fare IMMEDIATAMENTE marcia indietro sull'azzeramento del fondo di oltre 300 milioni di euro destinati a sostenere gli affitti delle famigliecon un reddito inferiore a 15.250 € annui. Grazie a questo Fondo, solo nell'ultimo anno il Comune di Corato ha potuto garantire circa 313.000 € a375 famiglie coratine con un contributo medio a famiglia di circa 835 € (il bando "era" annuale);2) di stanziare risorse pluriennali per i Comuni e le Agenzie Regionali per la Casa ai fini di ristrutturare e costruire nuovi alloggi popolaridestinati ad accelerare le assegnazioni di case a coloro che sono già beneficiari di graduatoria, ma che non possono accedere agli alloggi perinsufficienza degli stessi;3) di restringere l'utilizzo della "cedolare secca" solo nelle situazioni in cui si applica un canone di locazione concordato, e di aggravare lealiquote dell'IMU per i proprietari che lasciano i propri immobili vuoti senza una giusta causa.Come segretario del Partito Democratico di Corato voglio ringraziare prima di tutto il PD Puglia per aver lanciato questo urlo di protestaistituzionale in moltissimi Comuni pugliesi, ponendo all'attenzione pubblica un tema importantissimo per le nostre Città.In seconda battuta a nome del Partito Democratico ringrazio le altre forze politiche di maggioranza, in primis il Sindaco Corrado De Benedittis, per aver insieme a noi sostenuto con forza la mozione contro il Governo Nazionale.