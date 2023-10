Il comune interessato all'acquisto del "Diamond", il PD Corato: "i cittadini propongano la destinazione d'uso del plesso"

L'amministrazione comunale sembra intenzionata a partecipare all'asta per garantirsi i ruderi del Diamond, un tempo fiore all'occhiello della zona.Dooo tale notizia, non si è fatto attendere il comunicato del PD, che invita i cittadini a proporre idee circa la destinazione d'uso del plesso. Questo il comunicato ufficiale ed integrale:"Finalmente l'Amminstrazione comunale di Corato si è mostrata interessata a far rinascere il Diamond come centro sportivo polivalente e sta da più parti emergendo l'impegno dell'Ente per dare nuovo impeto alle attività sportive e giovanili.Le commissioni bilancio congiuntamente a quella dell'urbanistica del Comune di Corato si riuniranno infatti lunedì 23 ottobre, per discutere sulla possibilità di partecipare all'asta indetta per la liquidazione del centro sportivo, da noi tutti conosciuto come Diamond.La capacità di indebitamento dell'ente è al vaglio degli addetti ai lavori, mentre a noi popolo democratico spetta il compito di immaginare e sperare un nuovo centro polivalente, che potrà ridare nuovamente la fruizione di una piscina tanto desiderata alla cittadinanza tutta. A noi spetterà anche l'onere in futuro, di arricchire il dibattito su quali spazi sportivi il territorio necessita, magari proponendo interesse per discipline sportive a volte poco "considerate" (pattinaggio, una trampolino per i tuffi, pedane da scherma e tutte quella che la nostra immaginazione può suggerirci) oppure insistendo su quelle per cui il Diamond era noto in tutto il circondario.Una sfida che secondo voi vale la pena di accettare e correre? Il progetto è ambizioso ed entusiasmante: una nuova cittadella dello sport! Dobbiamo solo sperare che il Comune di Corato riesca ad aggiudicarsi l'asta e che l'aliante che porta con sè questa visione di città prenda il volo!"