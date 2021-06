Giustizia svenduta, Nardi torna in libertà

Le esigenze cautelari sono cessate, il giudice Nardi può tornare in libertà.Dopo due anni e mezzo dal suo arresto e la condanna a 16 anni e nove mesi per corruzione in atti giudiziari inflitta dal tribunale di Lecce, l'ex gip può affrontare il processo di appello da uomo libero.È quanto disposto dal Riesame, accettando la richiesta di revoca degli arresti domiciliari. Un provvedimento che si basa sulla cessazione delle esigenze cautelari in ragione del fatto che Nardi è attualmente sospeso dalla magistratura e che il processo di primo grado si è concluso, dissipando così la possibilità di un contatto con eventuali testimoni.