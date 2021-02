I costruttori dell’olivicoltura: il primo think tank per disegnare il futuro del settore

Approfondire le strategie di valorizzazione della filiera olivicola italiana guardando all'innovazione di un settore che deve aprirsi al futuro con fiducia e idee nuove.È questo l'obiettivo del webinar "I costruttori dell'olivicoltura", un vero e proprio think tank, organizzato venerdì 5 febbraio alle 17 dalla OP Assoproli Bari, con alcune delle più importanti figure del mondo accademico pugliese e nazionale che si occupano quotidianamente del pilastro dell'economia agricola – e non solo – della regione Puglia.Il webinar rappresenta il punto di fusione tra il nuovo serbatoio di proposte per l'olivicoltura di domani e la chiusura dell'importante programma formativo/informativo sviluppato da Assoproli nell'ambito del PSR Puglia 2014/2020 -Sottomisura 1.2 "Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione"."Abbiamo preso in prestito questo termine tanto in voga in questo momento, costruttori, per dare un senso preciso al nostro incontro: vogliamo confrontarci con le menti migliori per creare l'olivicoltura di domani che tramanderemo ai nostri figli – spiega, Presidente di Assoproli Bari -. Sarà il primo momento di grande formazione e cultura, a cui ne seguiranno altri, che servirà ai nostri soci e a tutti gli olivicoltori per capire qual è la migliore direzione da prendere per lo sviluppo delle nostre aziende".All'incontro, oltre al Presidente Mastrandrea, parteciperanno, Presidente di Oliveti d'Italia, il, docente di culture arboree e Frutticultura di precisione presso l'Università degli Studi di Bari, il, professore associato di Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree presso l'Università degli Studi di Bari, il, dirigente Crea, la, professore associato in scienze e tecnologie alimentari presso l'Università degli Studi di Bari, il, professore aggregato di Economia e Gestione delle imprese presso l'Università del Salento, il, professore ordinario di meccanica e meccanizzazione agricola presso l'Università degli Studi di Bari, il, professore ordinario di Patologia Vegetale presso l'Università degli Studi di Bari.Sarà possibile seguire e partecipare all'incontro collegandosi alla piattaforma Zoom https://zoom.us/j/99281724280?pwd=MFdVeWRZS1lvTmFHNXduMzkyVzB2dz09 o in diretta Facebook sul canale di Assoproli Bari e sulle pagine Facebook dei portali del circuito Viva.