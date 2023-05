Cultivar e Chef Coratini presenti a Milano nel salone di Tuttofood2023

Apre ufficialmente i battenti TuttoFood Milano, la Fiera internazionale dell'agroalimentare che quest'anno propone un'edizione dedicata alla sostenibilità.Unapol – Unione Nazionale Associazioni Produttori Olivicoli ha deciso di rinnovare la sua presenza per ribadire il proprio impegno preso con le tante Aziende, con le OP associate, con gli agricoltori, al fine di valorizzare i territori e il lavoro che gli olivicoltori dedicano instancabilmente ai loro campi. Allo stand dell'Unione Nazionale, ormai ribattezzato Casa Unapol si discute di tutela, di sostenibilità e territorio con i tecnici che ogni anno selezionano e trasformano le pregiate varietà di olive italiane nel prezioso oro verde protagonista delle nostre tavole.Il Presidente nazionale Tommaso Loiodice, un coratino da sempre impegnato per la promozione del prodotto locale, racconta così la proposta dedicata alla grande Fiera di Milano: "Alla nostra consueta scelta di promuovere le monocultivar, quest'anno abbiamo deciso di aggiungere un'ulteriore novità: la valorizzazione delle denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche protette, prodotti preziosi che faranno parte dell'offerta proposta al pubblico. La nostra è infatti la più vasta proposta di monovarietali dop e igp italiana, un autentico orgoglio per noi di Unapol. In questo modo, intendiamo dare ai consumatori la possibilità di scegliere tra una vasta gamma, garantendo un approccio al mondo dell'olio che non è monocorde, ma consiste in una pluralità di sapori, di vissuti. Questo lo si può comprendere solo conoscendo a fondo il territorio dal quale nasce una cultivar, a cui sono associate determinate caratteristiche organolettiche e i profumi che l'olio è in grado di esprimere".Tanti gli eventi ospitati in Casa Unapol, come gli showcooking, gli approfondimenti e le degustazioni dedicate agli abbinamenti dei vari oli a ricette esclusive proposte dallo chef coratino Stefano Torelli.