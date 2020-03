I piccoli scolari danno lezioni a Corato contro il bullismo

Armati di cartelloni e di tanta voglia di fare: sono i piccoli scolari del 2° Circolo didattico "Fornelli", che ieri mattina, domenica 1° marzo, hanno manifestato su via Duomo, contro il bullismo e la violenza perpetrata su chiunque, dopo gli ultimi incresciosi episodi accaduti in Città.E' stato davvero singolare vedere il futuro "preso per mano" da dei scolari di 5° elementare, che tramite chat si sono organizzati in maniera spontanea, quasi all'insaputa dei genitori. Da questo eloquente episodio di civiltà e di senso civico da parte dei più piccoli, si possono trarre alcuni positivi aspetti:- la sensibilità dimostrata da questi adolescenti al problema del bullismo;- la capacità di organizzazione e di coinvolgimento che questi piccoli cittadini di appena 10 anni di età, hanno saputo dimostrare, applicando concretamente una pagina di civismo, dando così una concreta dimostrazione di sensibilità e di reale indignazione a tutti noi adulti.