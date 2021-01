I Saldi in sicurezza del Puglia Village sono imbattibili, anche in inverno!

I Saldi sui prezzi outlet sono più convenienti. Se poi sono anche in sicurezza, nel Puglia Village di Molfetta, allora è proprio il massimo. Da oggi, giovedì 7 gennaio, la Land of Fashion pugliese lancia la sfida dei primi saldi del 2021, che andranno avanti sino a tutto il mese di febbraio, mettendo a disposizione i suoi ampi spazi all'aperto.I Saldi invernali del Village in riva all'Adriatico saranno capaci di richiamare acquirenti da tutto il territorio e non solo, grazie agli incredibili sconti di tutte le categorie di Store: abbigliamento, accessori e "casa e lifestyle", sempre in prima fila nel favorire una shopping experience dove la grande attenzione nella sicurezza è sempre al top.Per rendere ancor più interessanti i primi Saldi dell'anno, ecco la nuova apertura dello Store Miriade, sinonimo di personalità, con i suoi accessori che accompagnano la donna nella sua quotidianità, grazie alla ricerca delle ultime tendenze, all'ideazione e produzione degli accessori. Da Miriade, infatti, si possono trovare brand come Roccobarocco, Valentino by Mario Valentino, Yamamay ed RB by Roccobarocco e tanto altro ancora.Intanto, continua l'importante iniziativa "Smart Shopping", che consente di contattare direttamente gli Store del Village e fare acquisti comodamente da casa. Il servizio è semplice e intuitivo: basta selezionare nel sito pugliavillage.it i negozi che offrono lo Smart Shopping, per poi contattarli tramite whatsapp, telefono oppure mail. Per alcuni punti vendita si può sfogliare il catalogo dei prodotti con le proposte pensate per i clienti, oppure organizzare un godibilissimo appuntamento virtuale con gli addetti alle vendite. In questo modo, si possono ricevere tutte le informazioni sui prodotti, sulle modalità di acquisto e di spedizione, con il personale dei punti vendita in grado di soddisfare ogni richiesta della clientela facendo proposte e dando consigli per una soddisfacente esperienza di shopping a distanza.Orari di apertura del Village, consultabili su www.pugliavillage.itDal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 21.00, sabato e domenica chiuso