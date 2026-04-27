Granoro Cup. <span>Foto Anna Lops</span>
Granoro Cup. Foto Anna Lops
Eventi

Granoro Cup, Gold Edition: la decima edizione pronta ad accogliere oltre mille partecipanti

Stamattina la conferenza di presentazione nella Sala Verde del Palazzo di Città

Corato - lunedì 27 aprile 2026 13.20
La "Granoro Cup" compie dieci anni grazie a un'organizzazione solida e a una visione che negli anni ha saputo evolversi: la conferenza stampa di presentazione, tenutasi oggi 27 aprile presso la Sala Verde del Palazzo di Città, ha confermato un successo che cresce di anno in anno.

L'evento è organizzato da Gran Football Corato, Nick Bari e Levante Azzurro Bari, in collaborazione con Ki.Fra Comunicazione & Eventi, e con il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Corato e Sport e Salute.

In programma il 2 e 3 maggio 2026 presso i centri sportivi Levante Center e Levante Center 2.0, la Gold Edition si presenta come punto più alto di un percorso fatto di crescita, qualità e passione.

Un torneo che vanta 70 società partecipanti e che pone l'attenzione soprattutto sui più piccoli per permettere loro di mantenere i valori dello sport.

«Granoro è un'azienda che lavora per il territorio», ha affermato Giandomenico Marcone di Granoro. «Lo fa per i prodotti che realizza, ma lo fa anche da un punto di vista sociale e di sostenibilità. Per Granoro sostenere il territorio è una cosa molto importante».

Un percorso iniziato con 50 ragazzi e che oggi accoglie oltre 1000 partecipanti da tutta la Puglia.

«Mancano davvero pochissimi giorni alla Gold Edition», sono state le parole di Leonardo Mazzone, presidente Gran Football Corato. «Ci sono delle sensazioni abbastanza forti. C'è orgoglio, c'è responsabilità, ma soprattutto c'è tanta emozione».

Granoro Cup si conferma un progetto che mette al centro valori, formazione e condivisione, in grado di trasformare una semplice competizione sportiva in una vera e propria festa del calcio giovanile pugliese.
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