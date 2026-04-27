Fas Basket Corato
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La Fas Basket Corato gioca da grande ma la vittoria va al Monopoli

Un 78-75 che manda la squadra ai playout

Corato - lunedì 27 aprile 2026 14.21 Comunicato Stampa
Una vittoria sfuggita per un soffio, dopo una prova maiuscola. Una vittoria sfumata all'ultimo tiro, dopo aver giocato da grande squadra. Un 78-75 che manda la Fas Basket Corato ai playout, con una sconfitta amara per il finale ma dolcissima per la prova dei coratini, che anche vincendo avrebbero dovuto comunque disputare i playout per la contemporanea vittoria di Milazzo a Bari. Questo, e molto altro, è stata Monopoli – Corato.

Una gara che Corato inizia senza timori reverenzIali. Paoletti trascina i suoi in avvio ed è quasi da solo l'artefice del primo break coratino (2-10). Monopoli risponde ma Corato tiene bene con Corral (8-18). Nella seconda parte del quarto è Zupan a tenere a galla i suoi ed a rimontare lo svantaggio quasi fino al pareggio, nonostante Corato con la tripla di Diaz avesse provato ad allungare (14-22). Manisi però con il suo gioco da 3 punti tiene avanti i coratini che dopo 10 minuti conducono 21-25.

Secondo quarto che Corato gioca con grande personalità. La pressione dei locali è forte ma i coratini trovano i canestri di Cabodevilla che danno fiato alle speranze neroverdi. I locali provano a rifarsi sotto ma sono ancora Cabodevilla ed i liberi di Mulevicius che permettono ad un Corato compatto e cinico di scappare di nuovo sul +10 (28-38). Il finale di quarto è però di marca monopolitana con gli adriatici che recuperano sei punti negli ultimi minuti chiudendo però sotto 34-38 all'intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi sembrano partire ancora bene i neroverdi. Le triple in successione di Corral e Manisi ridanno un buon vantaggio ai neroverdi (36-44). A questo punto però l'inerzia del match cambia. Monopoli trova un micidiale break grazie alle triple ed ai canestri dei vari Sirakov, Calisi, Milosevic e Zupan. Corato non trova più la via del canestro e lascia via libera ai locali che volano sul 56-46 nel tripudio del pubblico locale.

Corato però non molla mai e, passata la fase critica, si riorganizza e torna compatta dietro e micidiale in attacco. Capitan Basile con una tripla delle sue suona la carica ed i neroverdi recuperano punti importanti con Paoletti e Rapini, pur non riuscendo a superare i locali. Al 30esimo Cabodevilla manda Corato all'ultimo mini riposo sul 60-56, con il match più in bilico che mai.

Ultimo quarto estremamente equilibrato. Monopoli deve vincere per centrare i playoff e prova a scappar via con Zupan, che segna il 64-57. i coratini spinti dai propri tifosi non mollano e con Cabodevilla e Manisi riaprono la gara arrivando sul 66-63. Si segna poco e si sbaglia tanto, con la tensione che è palpabile in campo e sugli spalti, ma i locali restano avanti.

I ragazzi di coach Marco Verile si affidano ancora a Manisi per restare in partita. L'infortunio di Dip con conseguente uscita dal campo priva Corato di un suo grandissimo leader difensivo ma è proprio Manisi, in piena trance agonistica, che rida il vantaggio ai neroverdi e fa esplodere i suoi tifosi ammutolendo il pubblico locale (71-73).

Ultimo minuto incandescente. Monopoli prima pareggia e poi si porta avanti, ma capitan Basile daila lunetta pareggia il match a quota 75. Ultimi 8 secondi in cui Monopoli proprio allo scadere trova la tripla della vittoria e dei playoff con Zupan. Corato invece perde con onore e disputerà i playout dopo aver giocato una grandissima gara da grandissima squadra che sicuramente non merita questa posizione per quanto espresso in queste ultime giornate.

BASKET MONOPOLI 2019 - FAS BASKET CORATO 78 – 75

MONOPOLI: Indiveri n.e., El Agbani, Dincic 7, Spatti 2, Carone n.e., Mastrototaro n.e., Calisi 13, Zupan 23, Casato 2, Milosevic 21, Caccavo n.e., Sirakov 10. All. Ponticiello

CORATO: Manisi 19, Cabodevilla 15,Dip, Rapini 2, Braga, Basile 9, Corral 9, De Rossi n.e., Mulevicius 2, Bavaro n.e., Diaz 3, Paoletti 16. All. Verile Ass.All. Silvestrini

ARBITRI: Farina Valaori e Rodi di Brindisi

PARZIALI: 21-25 34-38 60-56 78-75
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