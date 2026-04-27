La Fas Basket Corato gioca da grande ma la vittoria va al Monopoli

Una vittoria sfuggita per un soffio, dopo una prova maiuscola. Una vittoria sfumata all'ultimo tiro, dopo aver giocato da grande squadra. Un 78-75 che manda la Fas Basket Corato ai playout, con una sconfitta amara per il finale ma dolcissima per la prova dei coratini, che anche vincendo avrebbero dovuto comunque disputare i playout per la contemporanea vittoria di Milazzo a Bari. Questo, e molto altro, è stata Monopoli – Corato.Una gara che Corato inizia senza timori reverenzIali. Paoletti trascina i suoi in avvio ed è quasi da solo l'artefice del primo break coratino (2-10). Monopoli risponde ma Corato tiene bene con Corral (8-18). Nella seconda parte del quarto è Zupan a tenere a galla i suoi ed a rimontare lo svantaggio quasi fino al pareggio, nonostante Corato con la tripla di Diaz avesse provato ad allungare (14-22). Manisi però con il suo gioco da 3 punti tiene avanti i coratini che dopo 10 minuti conducono 21-25.Secondo quarto che Corato gioca con grande personalità. La pressione dei locali è forte ma i coratini trovano i canestri di Cabodevilla che danno fiato alle speranze neroverdi. I locali provano a rifarsi sotto ma sono ancora Cabodevilla ed i liberi di Mulevicius che permettono ad un Corato compatto e cinico di scappare di nuovo sul +10 (28-38). Il finale di quarto è però di marca monopolitana con gli adriatici che recuperano sei punti negli ultimi minuti chiudendo però sotto 34-38 all'intervallo.Al rientro dagli spogliatoi sembrano partire ancora bene i neroverdi. Le triple in successione di Corral e Manisi ridanno un buon vantaggio ai neroverdi (36-44). A questo punto però l'inerzia del match cambia. Monopoli trova un micidiale break grazie alle triple ed ai canestri dei vari Sirakov, Calisi, Milosevic e Zupan. Corato non trova più la via del canestro e lascia via libera ai locali che volano sul 56-46 nel tripudio del pubblico locale.Corato però non molla mai e, passata la fase critica, si riorganizza e torna compatta dietro e micidiale in attacco. Capitan Basile con una tripla delle sue suona la carica ed i neroverdi recuperano punti importanti con Paoletti e Rapini, pur non riuscendo a superare i locali. Al 30esimo Cabodevilla manda Corato all'ultimo mini riposo sul 60-56, con il match più in bilico che mai.Ultimo quarto estremamente equilibrato. Monopoli deve vincere per centrare i playoff e prova a scappar via con Zupan, che segna il 64-57. i coratini spinti dai propri tifosi non mollano e con Cabodevilla e Manisi riaprono la gara arrivando sul 66-63. Si segna poco e si sbaglia tanto, con la tensione che è palpabile in campo e sugli spalti, ma i locali restano avanti.I ragazzi di coach Marco Verile si affidano ancora a Manisi per restare in partita. L'infortunio di Dip con conseguente uscita dal campo priva Corato di un suo grandissimo leader difensivo ma è proprio Manisi, in piena trance agonistica, che rida il vantaggio ai neroverdi e fa esplodere i suoi tifosi ammutolendo il pubblico locale (71-73).Ultimo minuto incandescente. Monopoli prima pareggia e poi si porta avanti, ma capitan Basile daila lunetta pareggia il match a quota 75. Ultimi 8 secondi in cui Monopoli proprio allo scadere trova la tripla della vittoria e dei playoff con Zupan. Corato invece perde con onore e disputerà i playout dopo aver giocato una grandissima gara da grandissima squadra che sicuramente non merita questa posizione per quanto espresso in queste ultime giornate.BASKET MONOPOLI 2019 - FAS BASKET CORATO 78 – 75MONOPOLI: Indiveri n.e., El Agbani, Dincic 7, Spatti 2, Carone n.e., Mastrototaro n.e., Calisi 13, Zupan 23, Casato 2, Milosevic 21, Caccavo n.e., Sirakov 10. All. PonticielloCORATO: Manisi 19, Cabodevilla 15,Dip, Rapini 2, Braga, Basile 9, Corral 9, De Rossi n.e., Mulevicius 2, Bavaro n.e., Diaz 3, Paoletti 16. All. Verile Ass.All. SilvestriniARBITRI: Farina Valaori e Rodi di BrindisiPARZIALI: 21-25 34-38 60-56 78-75