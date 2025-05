«Il clan Capriati estende la propria sfera di influenza anche a Corato»

«Ilestende la propria sfera di influenza in vari comuni della provincia di Bari, anche con il diretto coinvolgimento dei propri vertici o tramite gruppi e referenti in loco, operando a Bitonto, Modugno, Molfetta, Terlizzi,, Ruvo di Puglia, Triggiano, Palo del Colle, Valenzano, Mola di Bari, Putignano e vari altri».Lo scrive lanella relazione sulla attività svolta nel 2024. Quattro i clan principali di Bari e della area metropolitana:. «I quattro clan - è scritto - esportano i propri interessi criminali estendendo il loro raggio d'azione anche nei comuni dell'hinterland barese». Negli anni, le attività investigative hanno evidenziato le mire espansionistiche dei clan baresi nei territori circostanti il capoluogo.I gruppi criminali si sono inseriti «nel settore del traffico e spaccio di stupefacenti e delle estorsioni, cercando ulteriori ambiti economico-finanziari ove reinvestire il provento delle attività delittuose anche infiltrando le istituzioni locali e il tessuto economico produttivo legale. A tale scopo i clan hanno intessuto alleanze con dei gruppi meno strutturati ovvero si sono avvalsi di propri referenti - si legge -, con ciò replicando nell'hinterland dinamiche e fibrillazioni tipiche del capoluogo».Tra i quattro gruppi principali di Bari, quello degli«è al momento tra i più attivi» e «conta su un numero elevato di affiliati nell'ambito della criminalità organizzata barese, con i suoi capi storici saldamente al comando nonostante da anni reclusi in carcere». Per l'il clan, «per tramite dei suoi fedelissimi» è «di fatto egemone in molti quartieri e zone della città e del suo hinterland. Il grado di autonomia tra i vari gruppi è il frutto anche di frequenti tensioni interne».Gli interessi del clan «sono molteplici» e riguardano anche «il settore della raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento di metalli e di altro genere di rifiuti ed al controllo della distribuzione delle apparecchiature da gioco». Il clan, come emerso dalla indagine antimafia, avrebbe (insieme ai) "partecipato ad accordi politico-mafiosi in cambio di utilità varie», anche «col coinvolgimento, in passate tornate elettorali, di frange del tifo organizzato locale».Il clan, dice l'nella propria relazione dell'anno scorso, contende le aree della città vecchia col «clan rivale» dei. Quest'ultimo, dedito prioritariamente al traffico di stupefacenti, alle estorsioni e al gioco d'azzardo, è «fortemente ramificato anche a Fesca e a San Cataldo, nonché in molti comuni della città metropolitana (fra cui Corato) e della provincia di Barletta-Andria-Trani dopo una "politica espansionistica" fatta durante gli ultimi anni dai suoi capi».Il clan, «sempre ben saldo nella sua roccaforte originaria di Japigia, si caratterizza per la sua struttura piramidale» e «per tramite di suoi gruppi subordinati, opera anche a Madonnella e Carrassi e in molti altri comuni della città metropolitana». Il clan, «federato con i Capriati», è, infine, «particolarmente attivo nel traffico di droga e nelle estorsioni evidenziando un interesse all'infiltrazione di aziende nel settore delle forniture di beni e di servizi».I quattro clan «sono espressioni di altrettante famiglie, dominanti sulle restanti consorterie a Bari con la loro forte presenza sul territorio. Sotto l'egida dei predetti clan operano a Bari tanti gruppi, mentre il controllo delle consorterie sui comuni dell'hinterland barese si estende attraverso una fitta rete di uomini di fiducia».