Il Comune di Corato invita i cittadini a partecipare alla redazione del PUMS

Il Comune di Corato invita la cittadinanza a partecipare alla redazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS)L'Amministrazione Comunale di Corato, con l'intento di affrontare l'annosa questione della mobilità di Corato, dopo aver intercettato il finanziamento regionale per la redazione o monitoraggio dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS), ha incaricato la società di ingegneria Elaborazioni Srl per la redazione del Piano.Questo importante piano strategico mira a rispondere, con una visione decennale, alla variegata domanda di mobilità dei cittadini e a migliorare la qualità della vita urbana, seguendo le Linee Guida europee, nazionali e regionali.Il PUMS pone al centro le necessità e le visioni dei cittadini, invitandoli a contribuire attivamente in tutte le fasi di sviluppo del Piano. In particolare, durante le indagini conoscitive, l'Amministrazione Comunale ritiene fondamentale dedicare attenzione alla mobilità pedonale, ciclabile, con i mezzi pubblici, nonché alla mobilità scolastica, alla sosta e alla circolazione, coinvolgendo tutta la cittadinanza.In una prima fase, con l'avvicinarsi della chiusura delle scuole, sono state coinvolte le scuole di ogni ordine e grado. È stato sottoposto a studenti, famiglie e insegnanti un questionario riguardante gli spostamenti casa-scuola, raccogliendo un corposo numero di risposte.Ora la partecipazione si estende all'intera cittadinanza., disponibile a questo link Il questionario mira a conoscere le abitudini di mobilità dei cittadini, con particolare riferimento alla scelta delle modalità di spostamento (a piedi, in bici, in bus o in auto). L'obiettivo è quello di immaginare, attraverso il contributo dei cittadini, quale sarà la mobilità del futuro, individuando proposte migliorative e soluzioni da attuare nel Comune, con una visione rivolta ai prossimi 10 anni. La compilazione del questionario è cruciale per analizzare gli spostamenti quotidiani e sistematici dei cittadini e per costruire scenari di sviluppo di una mobilità sicura e sostenibile.Inoltre, per un confronto su criticità e proposte riguardanti la mobilità sostenibile per la Corato del 2034, è previsto un incontro aperto il prossimoSaranno benvenuti cittadini, tecnici, associazioni, referenti del mondo della scuola e chiunque sia interessato a discutere temi quali pedonalità, ciclabilità e trasporto pubblico.Per aspetti organizzativi, partecipazione libera con richiesta di registrazione a questo link