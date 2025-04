"Dateci i pantaloni": a Corato lo spettacolo sulla Resistenza delle donne

In occasione dell'80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo,celebra il coraggio e il ruolo fondamentale delle donne nella Resistenza italiana.Lunedì prossimo, 14 aprile, alle 18:30, nell'auditorium del liceo artistico, andrà in scena lo spettacolo, con drammaturgia e regia die ricerca vocale diUn racconto fatto di parole e canti intreccia le vite delle partigiane, restituendo voce a donne combattenti, spesso dimenticate dalla storia. Furono circa 35.000 le donne che, tra il 1943 e il 1945, presero parte alla Resistenza, rischiando tutto per liberare l'Italia dall'oppressione nazifascista. Di queste, oltre 4.500 furono arrestate, torturate e processate, 623 giustiziate o cadute in battaglia e circa 3.000 deportate nei campi di concentramento in Germania.Lottavano per un'Italia libera dalla dittatura, per una vita più dignitosa, per spazi di autonomia fuori dai rigidi ruoli imposti dal regime. Alcune combatterono in montagna con straordinario coraggio, altre cospirarono nell'ombra o sostennero i partigiani, mentre molte tennero unite famiglie spezzate dalla guerra e dalle persecuzioni.Eppure, dopo la Liberazione, queste donne furono in gran parte escluse dalle celebrazioni ufficiali e dai riconoscimenti militari. Per anni, il loro contributo è stato minimizzato, quasi invisibile. Solo dopo tre decenni si è cominciato a riconoscere il loro ruolo non come semplice supporto, ma come parte attiva e consapevole della Resistenza."Dateci i pantaloni!" è un tributo a loro e a tutte le donne che, ancora oggi, lottano per la libertà e per i propri diritti.