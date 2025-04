Tra Storia e Giubileo: continua l'itinerario "Chiavi di lettura"  

L'iniziativa, in collaborazione con la Zona Pastorale "S. Cataldo", è stata fortemente voluta dal Cenacolo cittadino del Movimento "Vivere In" e pensata come un percorso per entrare appieno nel significato del Giubileo a livello storico, spirituale e culturale.Questo nuovo appuntamento si terrà Giovedì 10 Aprile 2025 - ore 19.00 presso il Cenacolo "Vivere In" di Corato in Via Giappone, 40: avrà come tema "Il tempo del Giubileo e il Giubileo nel tempo" e voce don Peppino Lobascio.Sacerdote, attualmente Parroco della Chiesa "Maria SS. Incoronata", è anche docente di Storia presso l'ISSR di Matera, oltre a ricoprire incarichi diocesani per l'Ufficio Famiglia e Vita.Come ricorda la Bolla di indizione del Giubileo che stiamo vivendo "La felicità è la vocazione dell'essere umano, un traguardo che riguarda tutti" e fermamente crediamo che comprendere il senso e la profondità di un anno così particolare possa aiutare a ricercare questa vocazione a cui siamo tutti chiamati, senza distinzioni.