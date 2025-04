L’Istituto “Tandoi” di Corato conquista il podio a “Basilicata a Tavola” con il cocktail Apulian Crusta

Un altro successo per l'Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e l'Ospitalità Alberghiera "Tandoi" di Corato, che si è distinto nella prestigiosa competizione nazionale "Basilicata a Tavola", riconosciuta dal Ministero come "Eccellenza Nazionale", conquistando il terzo posto assoluto nella sezione Sala e Vendita per la gara Cocktail.La competizione, che si è svolta nei giorni scorsi, ha visto come protagonisti istituti alberghieri da tutta Italia chiamati a confrontarsi su competenze tecniche, creatività e professionalità nell'ambito dell'enogastronomia e dell'accoglienza. Il team del "Tandoi" ha saputo mettersi in luce con una performance di alto profilo, che ha convinto la giuria per la cura nei dettagli, l'eleganza del servizio e la capacità di valorizzare il territorio attraverso l'arte dell'ospitalità.L'Istituto Professionale ha gareggiato nelle tre sezioni Cucina - Sala e Vendita - Accoglienza turistica - Stand, distinguendosi nella competizione di mixology, grazie all'originale cocktail "Apulian Crusta", ideato e presentato con grande professionalità dallo studente Giuseppe Mastrorillo, frequentante la classe terza dell'indirizzo Sala e Vendita, con il supporto del professore Raffaele Petruzzi.Il drink, ispirato alle atmosfere primaverili ed estive dei paesaggi pugliesi nei quali ci si perde per rilassanti aperitivi, è un connubio perfetto tra innovazione e radici territoriali: Gin, estratto di mango, succo di limone, sciroppo di zucchero, acqua faba e vermouth decorato con peperone crusco e mandorla di Toritto, per una creazione fresca, elegante e raffinata che ha colpito positivamente la giuria per equilibrio, estetica e tecnica di preparazione. Una vera esplosione di gusto e creatività, racchiusa in un bicchiere che racconta intenso lavoro di ricerca."Apulian Crusta è molto più di un cocktail – ha dichiarato il giovane Mastrorillo – è un omaggio alla mia terra e una sfida personale: volevo proporre qualcosa che fosse allo stesso tempo innovativo e profondamente legato al mio territorio. Sono orgoglioso di aver rappresentato il mio Istituto in una competizione così importante."Il concorso "Basilicata a Tavola" rappresenta ormai un appuntamento consolidato nel panorama nazionale, riconosciuto per la qualità e il prestigio delle prove proposte, nonché per l'attenzione alla formazione dei futuri professionisti del settore. È una vetrina di talento e professionalità, dove gli studenti si confrontano su tematiche legate all'enogastronomia, all'accoglienza e alla valorizzazione del territorio."Il successo del nostro Istituto - dichiara il Dirigente Scolastico, prof. Francesco Catalano - dimostra ancora una volta quanto la formazione, la passione e l'impegno quotidiano siano fondamentali per la crescita professionale e culturale dei nostri ragazzi. Un risultato che porta lustro non solo all'Istituto "Tandoi", ma a tutta la città di Corato, dimostrando come le eccellenze del territorio possano emergere anche nei contesti più competitivi. Un traguardo che è, al tempo stesso, punto d'arrivo e nuovo punto di partenza verso futuri successi. Ringrazio tutti gli sponsor che hanno supportato la realizzazione dello stand e creduto nelle capacità dei ragazzi".Il successo al concorso è anche uno stimolo a guardare avanti con entusiasmo, promuovendo nuovi progetti, esperienze e percorsi che rafforzino ancora di più il legame tra scuola, territorio e mondo del lavoro."Crediamo fermamente che esperienze come questa - afferma il Dirigente Scolastico - siano fondamentali nel percorso formativo dei ragazzi: mettersi in gioco, confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Italia, rappresentare la propria scuola e il proprio territorio, significa ampliare gli orizzonti e arricchirsi di nuove competenze e visioni".Il confronto con realtà diverse, il lavoro in team, la capacità di adattarsi a contesti nuovi, il dialogo con professionisti del settore: tutto questo contribuisce a formare non solo futuri professionisti dell'ospitalità e della ristorazione, ma cittadini consapevoli, pronti ad affrontare con passione e determinazione il proprio cammino.La presenza dell'Istituto Professionale "Tandoi" a "Basilicata a Tavola" è quindi testimonianza di un impegno costante per una scuola viva, aperta al mondo, che guarda al futuro con entusiasmo, senza mai perdere il legame con le proprie radici.Le iniziative dell'Istituto Professionale "Tandoi" (indirizzo Enogastronomia e Ospitalità alberghiera e Servizi per la sanità e l'assistenza sociale) non sono terminate. Per informazioni si consiglia di seguire i social Facebook e Instagram seguendo l'account @ipctandoicorato.