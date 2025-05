Il Conclave ha scelto: il nuovo Papa è Robert Francis Prevost

l quarto scrutinio e dopo due giorni il Conclave ha deciso: il nuovo Papa è il cardinale statunitense Robert Francis Prevost. Ha 69 anni.L'annuncio del protodiacono Dominique Mamberti, prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, è arrivato dopo la fumata bianca, dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro. Si tratta del 267° Pontefice della Chiesa Cattolica.I 133 cardinali, nonostante si trattasse del numero più elevato mai entrato nella Cappella Sistina, sono riusciti di fatto in poco più di 24 ore a trovare l'accordo su un nome.Al nuovo Papa sarà imposto il nome di Leone XIVOltre 45mila persone, tra fedeli e curiosi, sono accorse in piazza San Pietro sin dal primo pomeriggio. In pochi, anche tra i vaticanisti, avevano pronosticato una fumata bianca al quarto scrutinio; molti invece pensavano una elezione a sera. Invece lo Spirito Santo - come ricordano i porporati sovente - ha guidato la decisione in tempi obiettivamente rapidi.Due giorni erano durati anche gli ultimi due Conclavi, nel 2005 e nel 2013, quando erano stati eletti Papa Benedetto XVI e Papa Francesco, rispettivamente dopo 4 e 5 scrutini.CHI È IL NUOVO PAPAIl Cardinale Robert Francis Prevost, O.S.A., Prefetto del Dicastero per i Vescovi, Arcivescovo-Vescovo emerito di Chiclayo, è nato il 14 settembre 1955 a Chicago (Illinois, Stati Uniti). Nel 1977 è entrato nel noviziato dell'Ordine di Sant'Agostino (O.S.A.), nella provincia di Nostra Signora del Buon Consiglio, a Saint Louis. Il 29 agosto 1981 ha emesso i voti solenni. Ha studiato presso la Catholic Theological Union di Chicago, diplomandosi in Teologia.