Il coratino Giuseppe Riccardi fra i vincitori del Premio Bovio

Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia da Covid-19, gli organizzatori del Premio Nazionale Giovanni Bovio, soprattutto grazie alla brillante collaborazione delle giurie, sono riusciti a superare tutte le criticità del momento, rispettando i termini fissati nel bando della 5edizione del Premio.Anche nel 2020 il Premio Nazionale Giovanni Bovio può vantare il "Patrocinio Morale" della Regione Puglia e del Comune di Macchiagodena. Altri Patrocini e riconoscimenti nel corso di queste settimane andranno a sommarsi a quelli già ottenuti.Tante sono state le opere iscritte a questa edizione del Concorso, giunte da ogni parte della Penisola, e di queste saranno premiate le prime 5 di ogni sezione, con targhe, diplomi di merito e premi in denaro/rimborsi spese.Novità di questa 5edizione del Premio è la sezione ", che ha riscontrato un gran numero di adesioni tra i concorrenti delle sezioni di narrativa. A vincere il premio unico è il romanzo intitolato, dell'autrice(di Viterbo), pubblicato da La Caravella Editrice.Per la sezione Arti Visive (intitolata Il Genio) il vincitore è l'artista tranese, con l'opera intitolata. Mentre a, classificatosi al 2° posto con, va il premio speciale per le opere dedicate a Bovio.Nella sezione "Discorsi" (poesia a tema libero) ad ottenere il primo posto è stato l'autoredi Bari, con la poesiaTutte le poesie iscritte alla sezione "Discorsi", hanno partecipato di diritto anche al: assegnato quest'anno alla poesia intitolata, dell'autoredi Campodipietra (CB).Per la sezione "Il Verbo Novello" (narrativa edita), il 1° classificata è la scrittrice(di Cagliari) con il romanzo intitolatoNella sezione "Il Secolo Nuovo" (narrativa e-book) al 1° posto si è classificato il libro intitolatodell'autrice(di Imola).Ad aggiudicarsi il premio speciale, riservato ad uno dei finalisti risultato tra i primi 30 iscritti al Premio, è invece, classificatosi al 4° posto nella sezione "Il Verbo Novello" con il romanzo "Contagiati".La data della cerimonia di premiazione sarà ufficializzata nei prossimi giorni.Segue elenco dettagliato dei vincitori.- Nicola Nuzzolese - Trani (BT)- Giuseppe Riccardi - Corato (BA)- Rosario Annunziata - Pontecagnano Faiano (SA)- Branciforte - Jesi (AN)- Leonardo Cannistrà - Fossato Serralta (CZ)– Claudia Caredda - Cagliari- Massimo Citro della Riva - Torino- Liz Chester Brown - Recco (GE)- Andrea Mauri - Roma- Roberto Chirico - Mozzagrogna (CH)- Gabriella Pirazzini - Imola (BO)- Ilaria Caserini - Casalpusterlengo (LO)- Andrea Scherini - Montagna in Valtellina (SO)- Giovanni Samperisi - Naro (AG)- Renato Ciaponi - Talamona (SO)- Vito Massimo Massa - Bari- Fausto Marseglia - Napoli- Sara D'Aniello - Fondi (LT)- Vittorio Di Ruocco - Salerno- Elisabetta Liberatore - Pratola Peligna (AG)romanzo- Roberta Mezzabarba - Viterbopoesia- Gianfranco Rossodivita - Campodipietra (CB)In apertura immagine di repertorio della premiazione del 2018