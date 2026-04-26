Elezioni 2026 a Corato, i candidati per Corrado de Benedittis
Elezioni 2026 a Corato, i candidati per Corrado de Benedittis
Politica

Continuità amministrativa e coalizione ampia, tutti i candidati a supporto di Corrado De Benedittis

Il sindaco uscente guida un fronte largo in vista delle elezioni di fine maggio

Corato - domenica 26 aprile 2026 11.30
Corrato De Benedittis, sindaco uscente, torna in campo per le elezioni amministrative del 2026 con l'obiettivo dichiarato di proseguire il percorso amministrativo avviato durante il suo mandato. Forte di una coalizione ampia e articolata, De Benedittis punta sulla continuità.

La sua candidatura a Palazzo di Città è sostenuta da più forze, tra partiti, movimenti e liste civiche, che coprono un ampio spettro dell'area progressista e civica.

Le liste a sostegno di Corrado De Benedittis


Partito Democratico
  • Felice Addario
  • Filomena Bovino
  • Gennaro Caldara
  • Sana Chefri
  • Francesco Colonna
  • Marialaura De Giosa
  • Anna De Palma
  • Giacinta Di Bisceglie
  • Giuseppe Gallo
  • Claudia Leo
  • Maria Domenica Leonetti
  • Salvatore Marcone
  • Brigida Papa
  • Cataldo Papaleo
  • Nicola Quinto
  • Domenico Rigoletto
  • Mathilde Santarella
  • Gabriella Saragaglia
  • Carmine Scarpati
  • Gennaro Sciscioli
  • Mariella Sivo
  • Angela Spilotro
  • Sarah Vernice
  • Alessandro Zitoli
Movimento 5 Stelle
  • Vitantonio Di Zanni
  • Mario Adessi
  • Ivan Adduci
  • Giusi Castrigno
  • Angela De Benedittis
  • Vincenzo Ferrucci
  • Benedetta Grosso
  • Filomena Lamura
  • Brenda Belen La Fortezza
  • Carlo Leo
  • Alessandro Leuci
  • Gianni Loiodice
  • Giuseppe Mascoli
  • Francesco Mastromauro
  • Anna Milani
  • Renato Matteo Tarantini
  • Sonia Policastro
Alleanza Verdi Sinistra Italiana
  • Carlo Colonna
  • Michele Arsale
  • Sabino Ciprelli
  • Teresa Elena Caputo
  • Eleonora Loiodice
  • Margherita Curci
  • Michelangelo Fracchiolla
  • Ana Rosa Tota
  • Alessia Casalino
  • Samanta Zitoli
  • Bruno Cappelli
  • Alessia Maldera
  • Rosa Balducci
  • Toni Tota
  • Carmela Musto
  • Michele Pellegrini
  • Augustino Cha Cha detto Tino
  • Maria Diaferia
  • Patrizia Pasquadibisceglie
  • Maria Cristina Grimaldi
  • Riccardo Biancolillo
Demos
  • Franco Avella
  • Giuseppina detta Pina Caputo
  • Mario Carlone
  • Dario Caterina
  • Gaetano Danilo Cialdella
  • Michele De Lucia
  • Natale Di Gennaro
  • Francesca Di Taranto
  • Giulio D'Imperio
  • Kamillia Dinoune
  • Antonio Ferrante
  • Anna Leo
  • Massimo Leone
  • AngelaLotito
  • RosalbaMansi
  • Beniamino Marcone
  • Concetta Mazzilli
  • Tonietta detta Antonella Muggeo
  • Silvana Natalini
  • Giulia Quercia
  • Andrea Sannicandro
  • Ida Rosaria detta Ida Strippoli
  • Antonella Varesano
  • Maria Domenica Verdesca
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