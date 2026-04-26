Continuità amministrativa e coalizione ampia, tutti i candidati a supporto di Corrado De Benedittis

Le liste a sostegno di Corrado De Benedittis

Felice Addario

Filomena Bovino

Gennaro Caldara

Sana Chefri

Francesco Colonna

Marialaura De Giosa

Anna De Palma

Giacinta Di Bisceglie

Giuseppe Gallo

Claudia Leo

Maria Domenica Leonetti

Salvatore Marcone

Brigida Papa

Cataldo Papaleo

Nicola Quinto

Domenico Rigoletto

Mathilde Santarella

Gabriella Saragaglia

Carmine Scarpati

Gennaro Sciscioli

Mariella Sivo

Angela Spilotro

Sarah Vernice

Alessandro Zitoli

Vitantonio Di Zanni

Mario Adessi

Ivan Adduci

Giusi Castrigno

Angela De Benedittis

Vincenzo Ferrucci

Benedetta Grosso

Filomena Lamura

Brenda Belen La Fortezza

Carlo Leo

Alessandro Leuci

Gianni Loiodice

Giuseppe Mascoli

Francesco Mastromauro

Anna Milani

Renato Matteo Tarantini

Sonia Policastro

Carlo Colonna

Michele Arsale

Sabino Ciprelli

Teresa Elena Caputo

Eleonora Loiodice

Margherita Curci

Michelangelo Fracchiolla

Ana Rosa Tota

Alessia Casalino

Samanta Zitoli

Bruno Cappelli

Alessia Maldera

Rosa Balducci

Toni Tota

Carmela Musto

Michele Pellegrini

Augustino Cha Cha detto Tino

Maria Diaferia

Patrizia Pasquadibisceglie

Maria Cristina Grimaldi

Riccardo Biancolillo

Franco Avella

Giuseppina detta Pina Caputo

Mario Carlone

Dario Caterina

Gaetano Danilo Cialdella

Michele De Lucia

Natale Di Gennaro

Francesca Di Taranto

Giulio D'Imperio

Kamillia Dinoune

Antonio Ferrante

Anna Leo

Massimo Leone

AngelaLotito

RosalbaMansi

Beniamino Marcone

Concetta Mazzilli

Tonietta detta Antonella Muggeo

Silvana Natalini

Giulia Quercia

Andrea Sannicandro

Ida Rosaria detta Ida Strippoli

Antonella Varesano

Maria Domenica Verdesca

Corrato De Benedittis, sindaco uscente, torna in campo per le elezioni amministrative del 2026 con l'obiettivo dichiarato di proseguire il percorso amministrativo avviato durante il suo mandato. Forte di una coalizione ampia e articolata, De Benedittis punta sulla continuità.La sua candidatura a Palazzo di Città è sostenuta da più forze, tra partiti, movimenti e liste civiche, che coprono un ampio spettro dell'area progressista e civica.- elenco in pubblicazione -- elenco in pubblicazione -- elenco in pubblicazione -- elenco in pubblicazione -- elenco in pubblicazione -