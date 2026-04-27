Commento offensivo sui social, fine settimana di polemiche tra candidati a Corato

«In merito al commento diffuso su questa pagina da un candidato al consiglio comunale della nostra coalizione, ritengo doveroso precisare che si tratta di affermazioni personali, che non rappresentano il pensiero né la linea del gruppo che rappresento.

Ribadisco l'impegno per un dibattito pubblico improntato al rispetto e alla correttezza. Allo stesso tempo, desidero esprimere rispetto nei confronti dei cittadini di origine straniera che hanno scelto di candidarsi e di partecipare alla vita democratica del territorio».

«Se ho suscitato qualcosa che è fuori dal rispetto fra persone, facendo distinzioni di colore o religione, mi scuso profondamente. E' stata una reazione emotiva e me ne scuso!».

Un weekend segnato dai primi sussulti polemici nel dibattito politico a Corato, dopo un commento ritenuto offensivo apparso sui social e attribuito al candidato al consiglio comunale nella lista di Fratelli d'Italia, Cataldo Mazzilli. Nel mirino delle sue parole il giovane candidato di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), Augustino Cha Cha, di origini ugandesi.L'episodio si è verificato sulla pagina satiricadove il commento ha rapidamente suscitato reazioni di indignazione e condanna, alimentando una polemica che ha coinvolto esponenti politici e cittadini. Uno dei primi a intervenire è stato il coordinatore di Avs Carlo Colonna, che ha scritto: «Giudicare una persona solo sulla base del colore della pelle senza conoscere la storia, il pensiero e le idee è qualcosa di superficiale ed in contrasto con i principi della nostra Carta costituzionale».A seguito della diffusione del contenuto e della sequenza di commenti al post, sono arrivate prese di distanza anche all'interno della stessa area politica di riferimento. In particolare, è stato diffuso un intervento ufficiale da parte di Pietro Zona, candidato sindaco della coalizione, che ha voluto chiarire la posizione del gruppo:Nel frattempo, lo stesso Mazzilli ha pubblicato un messaggio di scuse, riconoscendo l'inopportunità delle proprie parole e attribuendole a una reazione impulsiva: