Augustino Cha Cha - Cataldo Mazzilli
Augustino Cha Cha - Cataldo Mazzilli
Politica

Commento offensivo sui social, fine settimana di polemiche tra candidati a Corato

Nel mirino le parole del candidato Cataldo Mazzilli contro Augustino Cha Cha (AVS): «Mi scuso profondamente»

Corato - lunedì 27 aprile 2026 10.04
Un weekend segnato dai primi sussulti polemici nel dibattito politico a Corato, dopo un commento ritenuto offensivo apparso sui social e attribuito al candidato al consiglio comunale nella lista di Fratelli d'Italia, Cataldo Mazzilli. Nel mirino delle sue parole il giovane candidato di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), Augustino Cha Cha, di origini ugandesi.

L'episodio si è verificato sulla pagina satirica "I Santini: la fæccia della politica dal 2008", dove il commento ha rapidamente suscitato reazioni di indignazione e condanna, alimentando una polemica che ha coinvolto esponenti politici e cittadini. Uno dei primi a intervenire è stato il coordinatore di Avs Carlo Colonna, che ha scritto: «Giudicare una persona solo sulla base del colore della pelle senza conoscere la storia, il pensiero e le idee è qualcosa di superficiale ed in contrasto con i principi della nostra Carta costituzionale».

A seguito della diffusione del contenuto e della sequenza di commenti al post, sono arrivate prese di distanza anche all'interno della stessa area politica di riferimento. In particolare, è stato diffuso un intervento ufficiale da parte di Pietro Zona, candidato sindaco della coalizione, che ha voluto chiarire la posizione del gruppo:

«In merito al commento diffuso su questa pagina da un candidato al consiglio comunale della nostra coalizione, ritengo doveroso precisare che si tratta di affermazioni personali, che non rappresentano il pensiero né la linea del gruppo che rappresento.
Ribadisco l'impegno per un dibattito pubblico improntato al rispetto e alla correttezza. Allo stesso tempo, desidero esprimere rispetto nei confronti dei cittadini di origine straniera che hanno scelto di candidarsi e di partecipare alla vita democratica del territorio».

Nel frattempo, lo stesso Mazzilli ha pubblicato un messaggio di scuse, riconoscendo l'inopportunità delle proprie parole e attribuendole a una reazione impulsiva:

«Se ho suscitato qualcosa che è fuori dal rispetto fra persone, facendo distinzioni di colore o religione, mi scuso profondamente. E' stata una reazione emotiva e me ne scuso!».

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