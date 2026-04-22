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Interruzione idrica a Corato: lavori sulla rete il 28 e 29 aprile

Sospensione dell’acqua per 18 ore per interventi su flusso e pressione

Corato - mercoledì 22 aprile 2026 12.03 Comunicato Stampa
Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato di Corato. Gli interventi riguardano la manutenzione dei sistemi che regolano il flusso e la pressione dell'acqua nella condotta principale a servizio dell'abitato di Corato.

Per consentire l'esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 28 e il 29 aprile 2026 a tutte le utenze dell'abitato di Corato.

La sospensione avrà la durata di 18 ore, a partire dalle ore 14:00 del 28 aprile 2026 con ripristino alle ore 08:00 del 29 aprile 2026.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell'area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell'acqua nelle ore interessate dall'interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Al fine di limitare gli eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese provvederà alla fornitura integrativa di acqua mediante autobotti, che saranno dislocate in:
  • Piazza Cesare Battisti fronte chiesa Maria SS. Incoronata
  • Via Ruvo piazzale Ospedale
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