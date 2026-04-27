Politica
Vincenzo Adduci in campo: i candidati della Democrazia Cristiana alle elezioni 2026
L'elenco dei candidati consiglieri a Corato per la DC
Corato - lunedì 27 aprile 2026 10.30
A un mese dalle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, tra i quattro candidati sindaco figura Vincenzo Adduci, che si presenta sostenuto dalla Democrazia Cristiana. La sua proposta politica si ispira ai valori del cattolicesimo democratico, con l'obiettivo di costruire un progetto amministrativo fondato su inclusione, coesione sociale e attenzione alle esigenze del territorio.
A supporto della candidatura a Palazzo di Città di Adduci, c'è la lista della Democrazia Cristiana.
Democrazia Cristiana
A supporto della candidatura a Palazzo di Città di Adduci, c'è la lista della Democrazia Cristiana.
Le liste a sostegno di Vincenzo Adduci
Democrazia Cristiana
- Giancarlo Torelli
- Luigi Ferrara
- Giorgio Caccavo
- Teresa Mariagrazia Cazzato
- Marcello D'Introno
- Antonio Giaconelli
- Carlo Ieva
- Antonio Inchingalo
- Aldo Piero Labartino
- Nunzio Alessandro Leo
- Silvana Liso
- Adele Livrieri
- Giulia Livrieri
- Biagia Valentina Lops
- Simone Mangano
- Teresa Natalicchio
- Elio Nesta
- Luisanna Patroni Griffi
- Vitoantonio Quercia
- Valeria Tandoi
- Nunzio Tarricone
- Vincenzo Tempesta
- Rodolfo Vangi
Elezioni Amministrative 2026
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