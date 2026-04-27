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Corato, ad oggi sarebbe salvezza: i neroverdi battono con merito il San Severo

Al ‘Comunale’ termina 2-1: si allontana la zona retrocessione

Corato - lunedì 27 aprile 2026 12.44
Promozione, è terminata la 32esima giornata di campionato: il Corato, reduce dall'inaspettata sconfitta esterna di Bisceglie contro la Virtus, compie un pesantissimo passo in avanti verso la salvezza: al 'Comunale', i neroverdi battono 2-1 il San Severo, al termine di una partita tirata, combattuta, equilibrata, decisa dalle firme di Campitiello e Dispoto.

Una vittoria fondamentale, che permette al Corato di raggiungere quota 41 punti in classifica: ben sette adesso le lunghezze di distanza dalla retrocessione diretta, tre da quella playout. Ad oggi, i neroverdi sarebbero più che salvi. E visto il periodo di forma, ne sarebbero anche meritevoli.

Terzo successo nelle ultime quattro per gli uomini di mister Doudou che, dopo aver battuto San Marco e Norba Conversano, battono anche il San Severo settimo. Nel mezzo, come detto, la sconfitta di Bisceglie. Questa l'attuale situazione in classifica dal 10^ al 17^ posto: Noicattaro 42, Corato 41, Borgorosso Molfetta 40, Real Siti 38, Virtus Bisceglie 38, Lucera 36, Rutiglianese 35, Apricena 34.

Atletico Gargano e Rinascita Rutiglianese: queste le prossime ed ultime avversarie del Corato, che ora vede il traguardo sempre più vicino. Non è stata una stagione semplice, assolutamente, motivo per cui la salvezza assumerebbe un valore rilevante. Dopodiché, c'è curiosità per conoscere quello che sarà il futuro del Corato Calcio.
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