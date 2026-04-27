Calcio
Corato, ad oggi sarebbe salvezza: i neroverdi battono con merito il San Severo
Al ‘Comunale’ termina 2-1: si allontana la zona retrocessione
Corato - lunedì 27 aprile 2026 12.44
Promozione, è terminata la 32esima giornata di campionato: il Corato, reduce dall'inaspettata sconfitta esterna di Bisceglie contro la Virtus, compie un pesantissimo passo in avanti verso la salvezza: al 'Comunale', i neroverdi battono 2-1 il San Severo, al termine di una partita tirata, combattuta, equilibrata, decisa dalle firme di Campitiello e Dispoto.
Una vittoria fondamentale, che permette al Corato di raggiungere quota 41 punti in classifica: ben sette adesso le lunghezze di distanza dalla retrocessione diretta, tre da quella playout. Ad oggi, i neroverdi sarebbero più che salvi. E visto il periodo di forma, ne sarebbero anche meritevoli.
Terzo successo nelle ultime quattro per gli uomini di mister Doudou che, dopo aver battuto San Marco e Norba Conversano, battono anche il San Severo settimo. Nel mezzo, come detto, la sconfitta di Bisceglie. Questa l'attuale situazione in classifica dal 10^ al 17^ posto: Noicattaro 42, Corato 41, Borgorosso Molfetta 40, Real Siti 38, Virtus Bisceglie 38, Lucera 36, Rutiglianese 35, Apricena 34.
Atletico Gargano e Rinascita Rutiglianese: queste le prossime ed ultime avversarie del Corato, che ora vede il traguardo sempre più vicino. Non è stata una stagione semplice, assolutamente, motivo per cui la salvezza assumerebbe un valore rilevante. Dopodiché, c'è curiosità per conoscere quello che sarà il futuro del Corato Calcio.
Una vittoria fondamentale, che permette al Corato di raggiungere quota 41 punti in classifica: ben sette adesso le lunghezze di distanza dalla retrocessione diretta, tre da quella playout. Ad oggi, i neroverdi sarebbero più che salvi. E visto il periodo di forma, ne sarebbero anche meritevoli.
Terzo successo nelle ultime quattro per gli uomini di mister Doudou che, dopo aver battuto San Marco e Norba Conversano, battono anche il San Severo settimo. Nel mezzo, come detto, la sconfitta di Bisceglie. Questa l'attuale situazione in classifica dal 10^ al 17^ posto: Noicattaro 42, Corato 41, Borgorosso Molfetta 40, Real Siti 38, Virtus Bisceglie 38, Lucera 36, Rutiglianese 35, Apricena 34.
Atletico Gargano e Rinascita Rutiglianese: queste le prossime ed ultime avversarie del Corato, che ora vede il traguardo sempre più vicino. Non è stata una stagione semplice, assolutamente, motivo per cui la salvezza assumerebbe un valore rilevante. Dopodiché, c'è curiosità per conoscere quello che sarà il futuro del Corato Calcio.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere